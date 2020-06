As imagens captadas mostram um agente que empurra o manifestante idoso que cai, perde a consciência e fica a sangrar de uma orelha mas o presidente norte-americano sugere que ato pode ter sido fingido.

Trump sugere que idoso empurrado pela polícia se terá atirado para o chão

É a enésima polémica a envolver Donald Trump que, uma vez mais, recorreu ao Twitter para expressar a sua opinião. Desta vez comentou o controverso episódio que vitimou um manifestante idoso em Buffalo, nos Estados Unidos, durante um protesto contra o assassinato de George Floyd. Considera que o manifestante se pode ter atirado para o chão porque terá caído com mais força do que o empurrão parece sugerir, afirmou o presidente norte-americano. Contudo, as imagens mostram o homem de 75 anos a ser empurrado e a cair com alguma violência no chão antes de perder a consciência.

Nos últimos dias, os milhares que se manifestam contra o racismo e a violência policial têm sido confrontados com inúmeros episódios de ataques de pessoas opostas aos protestos, numa escalada que eleva a tensão política nos Estados Unidos. O chamado ‘movimento boogaloo’ composto por milícias de extrema-direita têm reclamado a autoria de alguns destes incidentes violentos. Esta organização pró-armas acredita que se aproxima uma segunda guerra civil norte-americana.

No domingo, em Seattle, um homem acelerou o veículo em que se encontrava contra os manifestantes que tentavam abrandar o veículo. Um dos manifestantes que tentou entrar pela janela do carro para evitar uma tragédia foi baleado no braço pelo condutor. Então, o dono do veículo saiu de arma na mão e atravessou a multidão e entregou-se depois à polícia.

No mesmo dia, em Lakeside, Virginia, um homem armado conhecido como Harry "Skip" Rogers foi preso sob a acusação de agressão depois de, alegadamente, ter conduzido o seu camião contra manifestantes atropelando um ciclista. Rogers, alegadamente membro da Associação Nacional dos Patriotas Confederados do Despertar, realizou em 2016 um protesto com um homem vestido de Ku Klux Klan (KKK) e também fez parte da manifestação Unite the Right em Charlottesville, em 2017, onde a protestante Heather Heyer foi assassinada num homicídio com através de atropelamento, uma técnica muito usada pelo Estado Islâmico.

Dois dias depois do protesto Unite the Right, segundo fotografias e relatos de ativistas, Rogers ficou ensanguentado numa altercação que teve lugar quando tentou perturbar um comício em memória de Heyer enquanto usava uma t-shirt com o símbolo do KKK e a bandeira da Confederação.

Outros ataques com veículos também ocorreram, entre outros locais, em 29 de maio, em Bakersfield, Califórnia, e, na véspera, em Denver. No dia 30 de maio, um homem armado puxou de uma arma antes de atravessar uma multidão em Gainesville, na Florida. Em Minneapolis, epicentro dos acontecimentos, um homem num camião semi-reboque avançou sobre a multidão num viaduto.

Em McAllen, no Texas, na sexta-feira passada, um homem solitário ameaçou os manifestantes com uma motosserra a funcionar. Por sua vez, em Upland, Califórnia, em 1 de junho, um homem tirou uma AR-15 do seu camião e mostrou-a aos manifestantes, tendo posteriormente sido preso.

