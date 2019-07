O Presidente dos EUA usou a sua conta de Twitter para dizer que era “interessante ver congressistas progressivas [deveria querer escrever progressistas] com raízes em “países com governos que são uma completa e total catástrofe” a criticar o governo dos EUA. “Porque não regressam e ajudam os lugares destruídos e infestados de crime de onde vêm? Depois voltam e mostram-nos como…”

Mundo 2 min.

Trump quer que quatro congressistas democratas não brancas voltem aos seus "países de origem"

O Presidente dos EUA usou a sua conta de Twitter para dizer que era “interessante ver congressistas progressivas [deveria querer escrever progressistas] com raízes em “países com governos que são uma completa e total catástrofe” a criticar o governo dos EUA. “Porque não regressam e ajudam os lugares destruídos e infestados de crime de onde vêm? Depois voltam e mostram-nos como…”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou hoje vários congressistas democratas, a quem pediu para voltarem para os seus países de origem, que disse serem “corruptos e lugares infestados de crimes”.

É "muito interessante ver congressistas democratas, progressistas, que originalmente vêm de países cujos governos são uma catástrofe total e completa, os piores, os mais corruptos e ineptos do mundo (se é que funcionaram como governos), dizerem em voz alta e agressivamente para o povo dos Estados Unidos, a nação maior e mais poderosa do mundo, como o nosso governo deve ser gerido", escreveu Trump na rede social Twitter.

O comentário do presidente referia-se a um grupo de senadores da câmara baixa, nomeadamente Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que lideraram as divergências com a líder dos democratas naquela câmara, Nancy Pelosi.

Ocasio-Cortez, Tlaib e Pressley nasceram nos Estados Unidos, mas têm origen porto-riquenha e palestiniana, enquanto Omar nasceu em Mogadiscio e chegou a territorio norte-americano como refugiada. Do grupo, apenas Omar, que nasceu na Somália, não é natural dos EUA. Rashida Tlaib, é filha de imigrantes da Palestina, e Ayanna Pressley, é uma congressista afro-americana. Todas são cidadãs norte-americanas.

Nos seus ‘tweets’ Trump questionou o motivo por que as congressitas não regressavam ao seus países “e os ajudam a melhorar os locais dos crimes, completamente infestados”.

“Depois voltam e mostram como é que fizeram. Podem ir o mais rapidamente possível”, acrescentou.

Embora Donald Trump não mencione nomes, a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez respondeu ao ataque directo contido na mensagem do Presidente. Apesar de ser natural de Nova Iorque, a família de Ocasio-Cortez tem raízes em Porto Rico. “Senhor presidente —”, respondeu a congressista no Twitter, “— o país de "onde eu venho" e o país a que todos juramos, são os Estados Unidos.” . Lembrando a Trump o estatuto de Porto Rico nos EUA. Para a democrata, o presidente “está zangado” por não conseguir conceber um país que inclua congressistas com origens diversas.



Rashida Tlaib, Ilhan Omar e Ayanna Pressley também responderam ao Presidente. Para Tlaib, os comentários justificam a impugnação de Trump que a congressista responsabiliza pela “a crise” que atravessa o seu país. Já Omar descreve Trump como o presidente “mais inepto e corrupto” que o país já teve, e Pressley diz que os comentários de Trump são a viva imagem do racismo.

Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. AFP

A presidente da Câmara dos Representantes, Nanci Pelosi criticou os comentários de Trump, apelidando-os de xenófobos e que pretendem dividir os norte-americanos.

"O que Trump disse sobre quatro congressistas mostra o seu plano de construir uns 'Estados Unidos brancos, outra vez'”, escreveu a congressista numa alusão ao 'slogan' de campanha de Donald Trump “Make América great again”.

Com Lusa

