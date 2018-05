México, União Europeia e mercado asiático serão os mais afetados caso avancem as medidas que podem incluir taxas até 25%.

Trump quer mais impostos sobre as importações de carros

A Administração Trump continua a alimentar a guerra comercial com o resto do mundo através da aplicação de novos impostos que vão causar maiores danos em mercados como o mexicano, o da União Europeia e os de países da Ásia. Desta vez, Donald Trump avisa que a situação do mercado automóvel nos Estados Unidos não pode continuar e estuda taxas até 25%.

Segundo a imprensa norte-americana, Trump começou por referir no Twitter que se avizinhavam notícias sobre o mercado automóvel. Mais tarde, um comunicado do Departamento de Comércio informava que "a situação do mercado automóvel vai ser alvo de uma investigação aprofundada", num processo que deverá demorar vários meses.

De imediato, enquanto japoneses e sul-coreanos indicavam que o processo será acompanhado de perto, as autoridades chinesas reagiram e repetiram a ideia de contestação a medidas protecionistas. "A China opõe-se ao abuso de cláusulas de segurança nacional, porque podem causar danos aos sistemas comerciais multilaterais e alterar a ordem do comércio internacional", disse à Reuters um porta-voz do governo chinês.

Os dados do mercado automóvel norte-americano são claros: o México exportou, em 2017, 2,33 milhões de veículos para os EUA, o seu principal espaço de venda de carros. Além disso, continua por fechar a renegociação entre Estados Unidos e México acerca do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLC).

Por outro lado, no caso europeu, a Alemanha surge no topo das principais referências exportadoras automobilísticas para território dos Estados Unidos: BMW e Mercedes chegam aos 15% das suas vendas naquele mercado, enquanto a Audi se situa nos 12% e a Volkswagen nos cinco.



Em relação a marcas asiáticas, Toyota, Nissan, Hyundai e Kia seriam as principais atingidas pela aplicação de novas taxas.



