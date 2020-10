Em caso de uma hospitalização ou de um agravamento do estado de saúde do chefe de Estado, a Constituição norte-americana prevê que o vice-presidente assuma os comandas da Casa Branca. Para já, a equipa médica de Donald Trump afasta a hipótese.

Trump pode ser substituido até ao fim do mandato

Não seria a primeira vez nos Estados Unidos. Caso se venha a verificar um agravamento do estado de saúde do Presidente norte-americano, a Constituição do país prevê um governo provisório. A 25º Emenda constitucional já foi usada três vezes. A primeira foi a 13 de Julho de 1985, quando Ronald Reagan foi operado e o então seu vice-presidente, George H.W. Bush, assumiu o cargo durante oito horas. Mais recentemente, a 29 de junho de 2002 e 21 de julho de 2007, George W. Bush foi operado e sujeito a uma anestesia geral, tendo os seus poderes sido transferidos para Dick Cheney, durante cerca de duas horas de cada vez.

Com o anunciado diagnóstico positivo da infeção provocada pelo novo coronavírus, Donald Trump pode seguir-se na lista. Em caso de um agravamento do estado de saúde que o impossibilite de exercer a função, nomeadamente uma hospitalização, o também candidato às presidenciais de 3 de novembro também pode ser substituído.

Manda a Constituição que seja o próprio a escrever uma carta ao presidente do Senado e ao orador da Câmara dos Representantes, informando-os de que não está em condições de desempenhar as suas funções. O vice-presidente torna-se então "presidente em exercício", até ser assinada uma nova carta declarando o regresso do presidente.

Se o cenário vier alguma vez a acontecer, Mike Pence assume o comando das reuniões da sala oval, na Casa Branca.

Dezassete outras soluções

No caso de uma incapacidade mais grave, até ao final do mandato, o vice-presidente actuaria também como presidente interino.

A ordem da sucessão presidencial nos Estados Unidos é mandatada pelo artigo 2 da Constituição, e por uma lei de 1947, a Lei da Sucessão Presidencial assinada por Harry Truman que define 18 sucessores legais para ao Presidente dos Estados Unidos, desde que sejam elegíveis e nascidos americanos.

Assim, depois do vice-presidente, o Presidente da Câmara dos Representantes, neste caso Nancy Pelosi, assumiria. Seguem-se o Presidente do Senado, depois o Secretário de Estado. E assim por diante até ao Secretário de Estado dos veteranos e finalmente o chefe da segurança interna.

Médicos afastam hipótese

Citada pelo The New York Times, a equipa médica do atual Presidente não admite o cenário. Para já, citado o médico responsável diz que tanto Donald Trump como a mulher, Melania, vão "permanecer em casa" durante a convalescença, não entrando em pormenores nem sobre o estado de saúde nem sobre os sintomas de Donald e Melania Trump.

"A equipa médica da Casa Branca e eu vamos manter uma vigilância, e agradeço o apoio prestado por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas do nosso país. Fiquem descansados, espero que o Presidente continue a desempenhar as suas funções sem interrupções durante a recuperação, e manter-vos-ei informados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros", antecipou-se o médico responsável, Sen Conley.

