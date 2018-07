Sugestão do presidente norte-americano para que a primeira-ministra não negoceie o Brexit. Foi a própria Theresa May a contar o episódio na BBC.

Trump para May: "Processe a União Europeia"

Sugestão do presidente norte-americano para que a primeira-ministra não negoceie o Brexit. Foi a própria Theresa May a contar o episódio na BBC.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou a visita a Londres para deixar um conselho acerca da forma como Theresa May deveria lidar com os 27 países europeus em relação ao Brexit: "Processe a União Europeia".

A própria primeira-ministra britânica revelou o episódio na BBC, durante o Andrew Marr Show, conforme conta o diário The Guardian.

May acrescentou que a sugestão ia no sentido de rejeitar qualquer negociação, mas que a sua resposta terá sido precisamente a de que iria negociar com a União Europeia.

O Guardian também cita Trump que, na sexta-feira, se referiu de modo ligeiro ao assunto. "Não diria que lhe dei um conselho, foi antes uma sugestão. Penso que considerou que era demasiado brutal e tudo ok. Dei-lhe uma sugestão, não um conselho. E consigo compreender totalmente por que razão lhe pareceu uma ideia brutal", refere o diário britânico, citando o chefe de Estado norte-americano.

Recorde-se que May enfrentou uma série de demissões no seu Executivo, designadamente de Boris Johnson, ex-ministro das Finanças, e de David Davis, ex-detentor da pasta do Brexit, depois de ter escolhido uma estratégia que passa pela chamada saída suave da União Europeia, algo que não agrada aos eurocéticos. Além disso, May corre ainda o risco de perder a liderança do partido e, consequentemente, do Executivo.

O Guardian admite ainda que Boris Johnson divulgue, num artigo de opinião a publicar esta segunda-feira, os motivos da sua demissão, algo que pode aprofundar ainda mais a crise do Governo de May.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.