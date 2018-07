Presidente norte-americano elogiou o "diálogo aberto e franco" com o homólogo russo. "Podemos salvar milhares de vidas na Síria", disse.

Trump: "Não houve interferência russa nas eleições"

No balanço acerca da cimeira com Vladimir Putin em Helsínquia, Donald Trump elogiou o "diálogo aberto e franco" com o homólogo russo, salientando ter discutido "os desacordos" entre os dois países em diversas áreas, mas sublinhando um tema comum: "Podemos salvar centenas de milhares de vidas na Síria".



"Mesmo durante a Guerra Fria, os dois países foram capazes de manter diálogo e a nossa relação nunca foi pior do que agora. Mas isso era até há quatro horas - agora tudo está diferente", disse Trump.



"Falámos sobre a questão da alegada interferência russa nas eleições, porque isso me parece melhor feito pessoalmente", disse. "Não houve interferência russa nas eleições", sustentou já no período de perguntas dos jornalistas. "Derrotei Hillary Clinton com facilidade. Mas o assunto interferiu no relacionamento entre as maiores potências nucleares e a proliferação desse armamento é o assunto mais importante que temos de tratar".



"Foi um dia muito produtivo e tenho a certeza de que voltaremos a encontrar-nos.



