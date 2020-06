O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, é cada vez mais questionado no seio da oposição venezuelana entre acusações de corrupção e de ligação ao narcotráfico colombiano. Longe do objetivo de derrubar Maduro, Trump reconhece que Guaidó não é unânime no país sul-americano.

Trump mostra dúvidas em relação a Guaidó e abre porta a reunião com Maduro

Bruno Amaral de Carvalho O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, é cada vez mais questionado no seio da oposição venezuelana entre acusações de corrupção e de ligação ao narcotráfico colombiano. Longe do objetivo de derrubar Maduro, Trump reconhece que Guaidó não é unânime no país sul-americano.

A decisão dos Estados Unidos de reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela arrastou parte dos países para tomarem a mesma decisão. Agora, em entrevista à página Axios, o presidente norte-americano Donald Trump deu a entender que tem dúvidas sobre a sua decisão de reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela e afirmou que estaria disposto a reunir-se com Nicolás Maduro.

“Poderia pensar nisso. Maduro gostaria de reunir e eu nunca me oponho às reuniões. Sabe, raramente me oponho às reuniões”, declarou Trump na conversa com o meio digital na sexta-feira a partir da Casa Branca.

De acordo com partes da entrevista tornadas já públicas pela Axios, mostrou que não tem muita confiança em Juan Guaidó. Um ano e meio depois de se autoproclamar presidente interino da Venezuela e de ser reconhecido como tal pelos Estados Unidos e quase 60 outros países, ainda assim longe da maioria no conjunto de 193 Estados-membros das Nações Unidas, não conseguiu cumprir o seu objetivo de tirar Maduro do poder.

“Guaidó foi eleito”, chega a afirmar Trump na entrevista. “Acho que eu não estava necessariamente a favor, mas algumas pessoas gostavam dele, outras não. Ele me parecia bem. Não acho que fosse muito significativo de uma maneira ou de outra”. Se as palavras confusas mostram dúvidas sobre o autoproclamado presidente interino da Venezuela também coincidem, em parte, com o que afirma John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional do republicano, na sua polémica autobiografia, que chega às livrarias na terça-feira, quando diz que depois de reconhecer Guaidó Trump manifestou dúvidas porque este lhe parecia rapaz em comparação com o “forte” Maduro. Trump, segundo Bolton, chegou a propor um recuo, após dar todo o apoio diplomático dos Estados Unidos a Guaidó.

O fato de Trump abrir a porta a uma possível reunião com Maduro representa uma viragem política em relação à sua visão para a Venezuela até agora. Mês após mês, Juan Guaidó viu as suas aspirações de tirar Maduro do governo diminuírem enquanto cresciam as divisões internas no seio da oposição para além de acusações de corrupção e ligações a narcotraficantes colombianos.

