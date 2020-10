A revelação é feita nas gravações das conversas entre Bob Woodward e Trump para o último livro do jornalista

Mundo 2 min.

Trump mentiu sobre o que sabia da gravidade da covid-19 aos norte-americanos

Redação A revelação é feita nas gravações das conversas entre Bob Woodward e Trump para o último livro do jornalista

São dezoito conversas, gravadas com o consentimento do Presidente dos EUA, entre o jornalista Bob Woodward e Trump e que serviram para o segundo livro sobre o atual ocupante da Casa Branca, escrito pelo um dos dois jornalistas que descobriu o Whatergate.

"Rage", assim se chama o livro que saiu há poucas semanas mostra que Trump sabia, desde muito cedo, que a pandemia era muito perigosa e mortal, mas que a minimizou publicamente para tentar minorar os efeitos na economia norte-americana.

A 9 de setembro, a estação de televisão CNN divulgou duas das gravações das conversas tidas entre o jornalista e Trump. As entrevistas datam de 7 de fevereiro e 19 de março.

A primeira conversa, decorre no período durante o qual o Presidente minimizou o perigo do vírus e louvou a resposta da China, o primeiro epicentro de uma pandemia que está prestes a tornar-se global. Donald Trump, nessa conversa, sabia os perigos que se avizinhavam e mostrava-se até bastante alarmista. "Respira-se apenas o ar e é assim que o vírus circula. E por isso é uma questão muito sensível. Trata-se de uma questão muito delicada. É também mais mortal do que uma gripe grave", disse o presidente a Bob Woodward. "É mais mortífera. São cinco, é cinco por cento contra um por cento ou menos de um por cento [para a gripe]. Portanto, é uma coisa mortífera".

Nos dias que se seguiram, o Presidente fez um discurso público completamente diferente daquilo que admitia em privado. "Entre agora e abril, quando ficar um pouco mais quente, [o vírus] desaparecerá milagrosamente", diz ele, defendo que à medida que a epidemia avança as coisas vão melhorar. "Penso que quanto mais tempo passar, melhores serão os indicadores", disse ele a 19 de fevereiro. "Tivemos 12 casos. A maioria deles fez uma recuperação total", insiste Trump em 23 de fevereiro, enquanto multiplica as comparações da covid-19 com a gripe sazonal.

Durante esse espaço de tempo, o Presidente continua a fazer os seus comícios de campanha, que reúnem milhares de pessoas em recintos desportivos fechados.

A 6 de Março, numa altura em que Europa está a ser duramente atingida, o Presidente dos EUA visita o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) em Atlanta, Geórgia. E continua a minimizar os efeito da pandemia: "Temos 240 casos e 11 mortes. É demasiado, claro. Mas quando as pessoas têm gripe sazonal, o número médio de mortes é de 36.000. Eu desconhecia esses números. Teria ficado chocado se soubesse".

No segundo excerto, da conversa, datado de 19 de março e transmitido pela CNN, o Presidente admite que escondeu deliberadamente a gravidade da situação aos americanos. "Para ser honesto, sempre quis minimizar [a epidemia]. Quero minimizá-la porque não quero criar o pânico", diz Trump. Acaba de dizer ao repórter que o vírus é ainda mais perigoso do que se pensava inicialmente. "Agora, acontece que não se trata apenas dos idosos, Bob. Hoje e de novo ontem, surgiram alguns factos surpreendentes. Não são só os velhos, os idosos... São também os jovens, muitos jovens" são afectados.

Hoje foi o próprio Trump que deu positivo à doença.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.