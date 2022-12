Trump, mas em cromo

Por padre Belmiro Narino - As pancadas de notícias que nos enlameiam os olhos e os ouvidos, logo de manhã, ao abrir a torneira da Rádio ou os canais da TV, enchem-nos de imagens pouco lisonjeiras do homem, em geral, e dos que vivem da política, em particular. Estes, senhores de tachos, os outros, espremidos de taxas. Taxas na terra, no mar e no ar, onde quer que os publicanos de atalaia enxerguem o passar das notas ou sintam o telim do metal. Mas o mais grotesco são as coimas.