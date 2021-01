O Presidente cessante vai ser o primeiro em 152 anos a não assistir à tomada de posse do seu sucessor.

Trump já abandonou a Casa Branca

Donald e Melania Trump estão já na Base Aérea Andrews, a 20 quilómetros da Casa Branca. Para trás fica um polémico mandato de quatro anos.

Viajaram no helicóptero Marine One e vão entrar agora pela última vez no avião presidencial Air Force One. O Presidente Cessante fez um discurso improvisado. "Foram quatro anos incríveis. Conseguimos muito juntos".

Donald Trump não vai assistir ao juramento de Joe Biden em Washington. Desde o fim do mandato de George Washington, primeiro Presidente dos Estados Unidos, em 1797, que só três presidentes faltaram à tomada de posse dos seus sucessores: John Adams (1801), John Quincy Adams (1829) e Andrew Johnson (1869).

