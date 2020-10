Presidente americano garantiu estar bem e elogiou a equipa médica que o tem acompanhado.

Trump grava vídeo no hospital e diz que "os próximos dias vão ser o verdadeiro teste"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, publicou este sábado, ao final do dia, um vídeo gravado no Hospital Militar Walter Reed, onde se encontra internado, para falar aos americanos do seu estado de saúde.

Depois das declarações dos médicos aos jornalistas, durante a tarde, Trump, que se encontrava em plena campanha para as presidenciais de novembro quando foi testado positivo para o novo coronavírus, quis dirigir-se diretamente aos eleitores.

Na mensagem de cerca de quatro minutos o Presidente americano agradece à equipa médica que o tem acompanhado e diz esperar regressar em breve e retomar as suas funções, fazendo um ponto da situação da sua situação clínica.

No vídeo, Trump admite que "não se sentia muito bem" quando foi admitido no Hospital Militar Walter Reed, ainda na sexta-feira.

Afirmando que se sente "muito melhor agora", reconhece que "os próximos dias vão ser o verdadeiro teste", mas diz esperar regressar em breve à campanha.



"Sinto-me muito melhor agora, estamos a trabalhar arduamente para que eu recupere totalmente. Penso que voltarei em breve e mal posso esperar para terminar a campanha da forma como a comecei", acrescentou.

Trump aproveitou ainda apara elogiar o tratamento experimental, com anticorpos sintéticos, a que está a ser submetido, definindo-o como um "milagre que vem de Deus".



O Presidente americano agradeceu ainda aos líderes mundiais e cidadãos norte-americanos que enviaram votos de melhoras, dizendo estar a lutar pelos milhões de pessoas que têm tido o vírus em todo o mundo.

"Vamos vencer este coronavírus ou o que quer que lhe queiram chamar", disse no vídeo, que não aparece com a data em que foi gravado.

Na sexta-feira Donald Trump, de 74 anos, anunciou na sua página da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavírus e iria ficar em quarentena.

Horas depois, o casal foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed, em Washington DC.

De acordo com Trump, a sua mulher também está "a lidar muito bem com o assunto" porque é mais nova - tem menos 24 anos que o marido.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortos devido à covid-19 (208.731) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,3 milhões).

