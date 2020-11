Há quatro anos, Trump tinha perdido Miami por mais de 30 pontos percentuais, esta noite perdeu por apenas oito pontos. O voto dos originário de Cuba foi decisivo para esta mudança. O que permitiu a Trump manter o estado.

Trump ganha Florida com uma grande subida na zona de Miami

O Presidente Trump acaba de ser declarado vencedor na Florida depois de ter conseguido uma reviravolta notável a partir de 2016 na área de Miami, ganhando eleitores cubano-americanos conservadores e outros grupos latinos em número suficiente para diminuir a vantagem histórica dos democratas nessa zona.

Há quatro anos, Trump perdeu a área de Miami-Dade por quase 30 pontos percentuais para Hillary Clinton; a partir do final da terça-feira, essa margem tinha diminuído para cerca de oito pontos percentuais, com o Biden a ganhar na zona, com os votos de Trump nessa área crítica a aumentar de 334.000 em 2016 para mais de 500 mil votantes.

A Florida elege 28 grandes eleitores e é uma vitória importante para Trump.

