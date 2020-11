São os dois primeiros estados contabilizados.

Trump ganha em Kentucky e Biden em Vermont

Redação São os dois primeiros estados contabilizados.

o candidato do Partido republicano, Donald Trump, venceu a eleição no estado de Kentucky enquanto o democrata Joe Biden foi o mais votado no Vermont, informou hoje a agência Associated Press.

Trata-se dos dois primeiros estados com a votação contabilizada na eleição presidencial de 03 de novembro.

O Kentucky é considerado um estado conservador enquanto o Vermont é um dos mais liberais dos Estados Unidos.

Com estas vitórias, Trump ganha oito votos eleitorais e Biden fica com os três relativos ao Vermont. Neste momento Trump tem 37 votos e Biden 30 votos dos grandes eleitores nas previsões da CNN.

No resto da corrida eleitoral os sinais parecem contraditórios, com o Presidente a encortar distância em Miami na Flórida e com Biden a ter melhores resultados que a sua predecessora nos estados industriais do norte que Trump ganhou em 2016. Uma corrida muito longe de estar decidida.

