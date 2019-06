Os EUA não aceitam que a Europa desenvolva uma política de defesa usando as empresas europeias. A Casa Branca avisou: ou a Europa faz encomendas a empresas norte-americanas ou os norte-americanos abandonam os europeus à sua sorte, em caso de conflito.

Trump faz ultimato à União Europeia sobre a política de defesa

O governo norte-americano exige participar nos projetos de armamento, algo que Bruxelas rejeita por receio a ficar capturada pelas normas de Washington para a exportação de material bélico. De acordo com documentos a que teve acesso o El País, a tensão atingiu tal nível que Donald Trump advertiu a UE de que ficará isolada perante ameaças como a Rússia se mantiver as mesmas políticas.

A ameaça foi verbalizada no passado dia 22 de maio em Washington. “Quando se der uma crise, e se as vossas defesas falharem, os vossos cidadãos não se vão sentir muito impressionados pelo facto de o armamento adquirido ser apenas de países europeus”, alertou Michael Murphy, alto dirigente para a Europa da administração norte-americana, durante um tenso encontro entre as duas partes segundo os mesmos documentos. Diz o El País que o encontro transatlântico teve lugar durante uma visita à capital dos Estados Unidos do comité de embaixadores europeus em matéria de política e segurança.





O ultimato de Murphy pretende obrigar a UE a escolher entre o risco de enfrentar sozinha um contexto cada vez mais instável ou duplicar a capacidade de resposta que já estaria disponível através da NATO. O subsecretário recordou que o Ocidente enfrenta, de novo, depois do fim do pós-Guerra Fria, nações hostis. E uma delas, em alusão à Rússia, “tem fronteira física com a UE e constitui uma ameaça física direta aos seus Estados-membros”.





Murphy advertiu ainda que “qualquer crise importante na Europa exigirá impreterivelmente uma resposta que inclua Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Noruega”. Essa ajuda dos aliados podia não chegar se, como assegura Washington, os planos militares da UE fizerem com que os planos militares das indústrias de armamento das duas partes “não possam trabalhar em conjunto”. “Talvez, os nossos exércitos venham a ser menos interoperativos e não possam combater juntos”, acrescentou. Murphy acabou a sua advertência invocando a previsível ira das opiniões públicas europeias se a UE se vir confrontada com um conflito de grande envergadura. As palavras do dirigente norte-americano representam a maior ameaça feita por Washington desde que Bruxelas começou a criar a União da Defesa, refere o jornal espanhol.





Os Estados Unidos deixam claro que se o projeto europeu prosseguir com o seu desenho atual, a UE terá que defender-se com o seu próprio armamento, o que poderá deixar a Europa em franca inferioridade. Fontes da Comissão Europeia, identificam a pressão norte-americana com os preparativos do Fundo de Defesa Europeu, com um orçamento previsto de 13 mil milhões de euros entre 2021 e 2027, e com a seleção dos primeiros 34 projetos da Pesco, que incluem drones e helicópteros de combate.





Resposta de Bruxelas

No último trimestre de 2018, os Estados Unidos apresentaram as primeiras objeções e conseguiram que os governos da UE flexibilizassem a proposta das normas para facilitar a participação de terceiros na indústria militar. Mas no princípio deste ano, o texto voltou a endurecer, o que levou ao protesto de Washington. No dia 1 de maio, o Departamento de Defesa enviou uma carta a Federica Mogherini, alta representante da política externa europeia. O documento ameaçava já com restrições ao acesso das empresas europeias ao mercado militar norte-americano. A Comissão Europeia respondeu a Washington que pretendia demonstrar a compatibilidade da União da Defesa com os compromissos com a NATO. Bruxelas defende que o Fundo e a Pesco são complementares com as capacidades da Aliança e nega que as normas europeias venham a impedir a cooperação entre as indústrias militares dos dois lados. “Algumas das respostas que temos recebido estão baseadas em informações pouco claras”, respondeu Murphy. O El País assume que nunca o risco de uma “paz fria transatlântica” foi tão alto.

Estados Unidos controlam mercado.

Os Estados Unidos dominam cerca de 80% do mercado mundial de exportação de armamento, um negócio que movimentou uma média anual de 150 mil milhões de euros entre 2006 e 2016, de acordo com o relatório do ano passado do Departamento de Estado norte-americano sobre gastos militares e transferência de armas. Em 2016, o último ano contabilizado, as exportações norte-americanas alcançaram os 135 mil milhões de euros e as europeias chegaram apenas aos 16 mil milhões de euros no mesmo ano.

