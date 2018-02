O presidente norte-americano, Donald Trump, esclareceu que a intenção de dar armas aos professores para prevenir mais incidentes em escolas “depende dos estados”.

Trump esclarece que intenção de dar armas aos professores "depende dos estados"

Depois do tiroteio numa escola secundária do estado da Florida, a 14 de fevereiro, do qual resultaram 17 mortos, Donald Trump manifestou intenção de dar armas aos professores para prevenir mais incidentes em estabelecimentos de ensino.

Na altura, o governante disse que a medida abrangeria docentes com “treino especial” e “solucionaria o problema instantaneamente”.

Hoje, numa publicação na rede social Twitter, Donald Trump escreveu que a decisão ficaria ao critério de cada um dos estados.

“Educadores armados (e pessoas de confiança que trabalham nas escolas) gostam dos nossos estudantes e vão protege-los. Pessoas muito espertas. Devem ser adeptos de armas e ter treino anual. Devem receber um bónus anual. Não haverá mais tiroteios – um dissuasor grande e muito barato. Depende dos estados”, escreveu Donald Trump.

Contactada pela agência de notícias The Associated Press, a Casa Branca não comentou o ‘tweet’ do presidente.

A 14 de fevereiro, Nikolas Cruz, de 19 anos, matou a tiro 17 pessoas numa escola em Parkland, na Florida, naquele que foi o décimo oitavo incidente com armas de fogo em escolas ou locais próximos de estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos desde o início do ano.