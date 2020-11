Enquanto Joe Biden é crescentemente reconhecido como presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump transmite a ideia de quem vai falando sozinho, assaltado por um medo crescente.

Opinião Mundo 3 min.

Trump entre o medo e a pouco vergonha

Trump entre o medo e a pouco vergonha

Sérgio FERREIRA BORGES

No dia 20 de Janeiro, Joe Biden será empossado como Presidente dos Estado Unidos e, nesse mesmo instante, Donald Trump perde a imunidade de que ainda goza, como mais alto magistrado da União. Ficará então ao dispor da justiça, sobretudo do Tribunal Fiscal de Nova York que o quer julgar por fraude fiscal e fuga aos impostos. E, se for condenado, terá de pagar aos cofres públicos uma fortuna enorme. Ao todo, é acusado em 12 processos.

Alguns observadores norte-americanos colocam a hipótese de Trump, antes de abandonar a Casa Branca, assinar um decreto, com o seu próprio perdão. Outros avisam que isso seria perigoso, porque o destino de tal decreto seria o Supremo Tribunal. E aqui, apesar da maioria conservadora, Trump podia perder, porque juízes como Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch podiam decidir desfavoravelmente a Trump, como o fizeram há pouco tempo.

Apesar de ambos terem sido nomeados pelo ainda presidente, os dois magistrados não hesitaram em votar a favor da Procuradora-Geral do estado de Nova York, obrigando Donald Trump a apresentar todas as declarações de impostos que lhe foram exigidas pelos tribunais. Coisa que ele ainda não fez. Portanto, se agora o Supremo tivesse de analisar um decreto de autoperdão, seria bem possível que a maioria dos juízes considerasse esse diploma inconstitucional. Com esta possibilidade descartada, Trump pensa numa outra, mais maquiavélica, mas que já foi usada. Trata-se de uma combinação entre ele e o seu vice-Presidente, Mike Pence.

Nos termos desse acordo, Trump abdicaria do seu cargo, uns dias antes de 20 de Janeiro, a tempo de Mike Pence ainda poder ser empossado como presidente. Depois, Pence assinaria o tal decreto que ilibaria Trump dos 12 processos que tem na justiça fiscal. Se tal vier a acontecer, não será nada de inédito. A 9 de Agosto de 1974, o então presidente, Richard Nixon, renunciou ao cargo, ara escapar a um processo de impeachment que o levaria a um posterior processo judicial. Foi substituído pelo seu vice, Gerald Ford, que de imediato decretou o perdão do presidente cessante, com o argumento de que ele já tinha liquidado 465 mil dólares de impostos em falta. Mas não era isso que estava em causa. Richard Nixon tinha processos em tribunal, relacionados com o escândalo Watergate, mas escapou com a cumplicidade e o pouco decoro de Ford. Quem sabe se Trump vai pedir a Pence a mesma falta de escrúpulos.

Enquanto Trump se prepara para sair com a maior redução de custos possível, Joe Biden prepara-se para entrar, com o seu staff já a trabalhar. Na agenda, tem duas prioridades. Em primeiro lugar, está o combate à pandemia que o seu antecessor sempre negou até ao limite do possível. Em segundo lugar, está a política externa, com o objectivo de recuperar a reputação internacional que Trump malbaratou.

EUA. Trump quis lançar ataque militar contra Irão na semana passada O Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, quis atacar o Irão na semana passada por causa do programa de enriquecimento de urânio, mas os conselheiros dissuadiram-no, noticiou na segunda-feira o jornal The New York Times.

Nos próximos dias, Biden vai revelar algumas das medidas de combate à covid, esperando para isso que as farmacêuticas lhe passem informações sobre o estádio de desenvolvimento das vacinas e dos medicamentos. Sendo que as primeiras estão mais adiantadas que os segundos.

Na política externa, Biden quer relevar alguns dos distúrbios da administração anterior. Um deles será a manutenção dos Estados Unidos nos Acordos de Paris, sobre política ambiental. Mas pretende igualmente recolocar Washington nos areópagos multilaterais, contrariando a política da dupla Trump/Pompeo.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista

É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

