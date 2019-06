A visita histórica é pretexto para reabrir diálogos depois do fracassado encontro de fevereiro no Vietname. Kim Jong-un classificou o gesto de "corajoso" e afirmou que não esperava ver ali o presidente norte-americano.

Trump é o primeiro presidente dos EUA a pisar a Coreia do Norte

Donald Trump tornou-se no primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Coreia do Norte ao travessar a fronteira a partir da Coreia do Sul, acompanhado pelo seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un. Num encontro cheio de simbolismo, no qual participou também Moon Jae-in, líder sul-coreano, os Estados Unidos tentam reativar os diálogos depois do fracassado encontro realizado no Vietname em fevereiro.

Trump saiu primeiro do edifício conhecido como Freedom House, situado no sul da Zona de Segurança Conjunta, no coração da zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, que permanecem oficialmente em guerra desde os anos 50.

Kim Jong-un caminhou a partir do pavilhão Panmungak, do lado norte da zona de segurança, e dirigiu-se à linha de demarcação militar onde era esperado por Donald Trump. “Fico contente de o ver de novo. Não esperava vê-lo alguma vez neste lugar”, afirmou o líder norte-coreano depois de um breve aperto de mãos. Em declarações à imprensa, classificou o gesto de Trump de “corajoso” e sublinhou que se trata “de um momento histórico com o objetivo de pôr fim ao conflito na península”,

Já o presidente norte-americano considerou que “estão a acontecer coisas muito positivas” na península depois do processo de aproximação entre Washington e Pyongyang que começou no ano passado. “Reunimo-nos e gostamos um do outro desde o primeiro dia e isso é o que importa”, acrescentou.

Donald Trump tinha proposto o encontro publicamente através do Twitter no sábado, em Osaka, no Japão, no âmbito da cimeira do G20.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junho de 2019

