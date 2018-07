"Um lapso" foi como o presidente norte-americano, acusado de traição e criticado até pelos responsáveis do Partido Republicano, classificou as suas próprias palavras na cimeira de Helsínquia com Putin. Ontem, os russos não tinham interferido nas presidenciais dos Estados Unidos em 2016; hoje, afinal, as interferências existiram. Mas também podem "ter sido outros".

Trump diz que os russos interferiram nas eleições. Ou, então, foram outros

"Um lapso" foi como o presidente norte-americano, acusado de traição e criticado até pelos responsáveis do Partido Republicano, classificou as suas próprias palavras na cimeira de Helsínquia com Putin. Ontem, os russos não tinham interferido nas presidenciais dos Estados Unidos em 2016; hoje, afinal, as interferências existiram. Mas também podem "ter sido outros".

Afinal, Trump aceita que os russos interferiram nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 ao contrário do que afirmou ontem, na cimeira de Helsínquia, quando estava ao lado de Vladimir Putin. Mas também podem ter sido outros, conforme admitiu em declarações no mínimo confusas ao regressar aos Estados Unidos. E atribuiu a um lapso, uma troca na frase "não vejo por que razão tenha sido a Rússia" quando deveria ter dito "não vejo razão para que não tenha sido a Rússia".

"Deixem-me clarificar a questão: aceito a conclusão dos nossos serviços secretos de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016", disse. E logo acrescentou: "Mas também podem ter sido outros. Há muita gente por aí", indicou.

As novas contradições de Trump surgiram na sequência de um vendaval de críticas que vieram de todos os quadrantes da política norte-americana. John Brennan, antigo diretor da CIA, considerou o comportamento e as afirmações de Trump ao lado de Putin como "um ato muito próximo do que poder considerar-se traição".

Também do Partido Republicano pelo qual foi candidato e eleito presidente chegaram críticas. "Eles interferiram mesmo nas nossas eleições e isso é muito claro. Não pode haver dúvidas acerca disso", disse Paul Ryan, líder da Casa dos Representantes. "A Rússia está a tentar minar a própria democracia", referiu. Depois atenuou um pouco o tom crítico: "Compreendo o desejo e a vontade de manter boas relações, mas o governo russo é uma ameaça que não partilha os nossos interesses nem os nossos valores".

Outro representante dos Republicanos, Mike Turner, afirmou à CNN que "o presidente deve compreender que prejudicou a política externa do país" e "está a isentar de responsabilidades os russos".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.