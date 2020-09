Na véspera da sua visita à cidade, cenário de protestos contra a violência policial, o presidente afirmou que que Kyle Rittenhouse "provavelmente teria sido morto" se não tivesse aberto fogo.

Mundo 2 min.

Trump defende jovem acusado de homicídio contra manifestantes em Kenosha

Donald Trump defendeu esta segunda-feira o jovem de 17 anos acusado de matar duas pessoas e de ferir uma terceira com uma espingarda de assalto durante os motins da semana passada em Kenosha, Wisconsin. Os manifestantes, segundo o presidente, teriam morto o jovem Kyle Rittenhouse se ele não tivesse aberto fogo.

Rittenhouse, um apoiante do presidente, de acordo com as suas contas nas redes sociais, viajou até Kenosha desde a vizinha Antioquia, Illinois, depois de grupos armados de direita terem apelado à mobilização para ajudar a polícia durante os protestos. As manifestações contra a violência policial ocorreram depois de um agente ter disparado sete vezes nas costas de Jacob Blake, cidadão afro-americano, no domingo, 23 de agosto.

Alguns protestos acabaram em violência nas primeiras noites e Rittenhouse levou uma espingarda de assalto, apesar de não ter idade suficiente para a adquirir legalmente. Em vários vídeos pode ser visto com outros cidadãos armados a receber cumprimentos de agentes da polícia. Numa altercação com manifestantes, o jovem acabou por disparar contra três pessoas e enfrenta seis acusações, incluindo uma de homicídio involuntário, uma de homicídio intencional e uma de tentativa de homicídio.

"Estava a tentar fugir deles. Depois caiu e foi atacado muito violentamente", afirmou Trump numa conferência de imprensa da Casa Branca. "Penso que ele estava em sérios apuros. Eles provavelmente tê-lo-iam matado".

Esta terça-feira está presidente que o presidente visite Kenosha. De acordo com a porta-voz da Casa Branca Kayleigh McEnany, planeia avaliar os danos causados e encontrar-se com homens de negócios. Trump disse que não se reunirá com a família de Blake. Há quatro anos, Trump tornou-se o primeiro presidente republicano em 44 anos a vencer no condado de Kenosha e ganhou no Wisconsin por apenas 23 mil votos, pelo que o estado pode ser importante nas eleições de 3 de novembro.

Ansioso por desviar a atenção da pandemia do coronavírus, Trump concentrou a sua campanha nas últimas semanas numa mensagem de "lei e ordem", acusando os democratas de conluio com alegados desordeiros que se teriam aproveitado dos protestos pacíficos que varreram o país este verão após a morte de George Floyd, um afro-americano assassinado pela polícia em Minneapolis, no final de maio.

O candidato democrata Joe Biden contra-atacou com um discurso na segunda-feira acusando Trump de fomentar a violência durante anos. "Este presidente desistiu há muito tempo de qualquer liderança moral neste país. Ele não pode parar a violência porque a tem encorajado durante anos", denunciou.

Na segunda-feira à noite, na sequência das observações de Trump a partir da Casa Branca, Biden emitiu uma declaração. "Hoje à noite, o presidente recusou-se a condenar a violência. Nem sequer repudiou um dos seus apoiantes acusado de homicídio pelos seus ataques. Ele é demasiado fraco, demasiado receoso do ódio que provocou para acabar com ele", afirmou.

