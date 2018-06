Presidente norte-americano sugere que a política de imigração da chanceler alemã está a deixar por um fio a sobrevivência da coligação governamental.

Trump critica Angela Merkel

Através da conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a chanceler alemã, Angela Merkel, sublinhando que a sua política de imigração está a deixar em dificuldades a coligação que sustenta o governo.

"O povo alemão está a voltar-se contra a sua liderança enquanto a política de migração cria mais debilidades na já desequilibrada coligação de governo", escreveu Trump, citado pelo diário The Guardian.

As afirmações do chefe de Estado norte-americano surgem num contexto em que a CSU, parceira de coligação da CDU e do SPD no governo, reivindica a rejeição da entrada de estrangeiros cujo pedido de asilo já tenha sido apresentado noutro país.



"O crime na Alemanha está bem alto", acrescentou Trump. Segundo a publicação britânica, trata-se de uma mentira, uma vez que, no passado mês de maio, "o ministro alemão do Interior divulgou os números mais baixos de criminalidade desde 1992".



O diário lembra as críticas que o milionário fez durante a campanha, quando se queixou da falta de investimento alemão na indústria do armamento.



Além disso, considerou ainda "uma loucura" que Merkel mantivesse as fronteiras abertas aos refugiados sírios durante o verão de 2015.





