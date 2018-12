Presidente norte-americano justifica-se: "Derrotámos lá o Isis, única razão para que os soldados ficassem durante esta presidência", escreveu no Twitter.

Trump confirma retirada da Síria

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai retirar os cerca de dois mil militares dos EUA em ação na Síria, conforme escreveu hoje na sua conta do Twitter, argumentando que se regista uma vitória sobre as forças do Isis (designação atribuída nos Estados Unidos ao Daesh).



We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

De acordo com o diário The Guardian, a reação de Trump na rede social chegou depois de vários meios de comunicação norte-americanos anunciarem que a decisão estaria tomada. Pouco depois, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, emitiu um comunicado no qual indicava que a retirada era "a próxima fase" na luta contra o Daesh e que poderia haver um regresso, caso se tornasse necessário. "Há cinco anos, o Isis era uma força poderosa e muito perigosa no Médio Oriente, mas agora o califado foi derrotado pelos Estados Unidos. Estas vitórias na Síria não implicam o fim da coligação global ou a sua campanha. Começámos a retirar as tropas como parte da transição para a nova fase da campanha", indicou.

O diário britânico recorda que Trump manifestou várias vezes a intenção de retirar as tropas, mas foi convencido pelos aliados a manter as forças no terreno. As primeiras reações no próprio Partido Republicano foram de repúdio pela decisão e Lindsey Graham, por exemplo, considerou mesmo tratar-se de "um erro típico de Obama cometido pela Administração Trump".



