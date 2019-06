Trump chega a Londres debaixo de críticas

O Presidente dos EUA mandou mais uma vez às urtigas a diplomacia e resolveu dizer aos britânicos quais são os melhores líderes para os governarem e que deviam sair da União Europeia sem acordo e sem pagarem o que devem.

O Presidente dos EUA mandou mais uma vez às urtigas a diplomacia e resolveu dizer aos britânicos quais são os melhores líderes para os governarem e que deviam sair da União Europeia sem acordo e sem pagarem o que devem.

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou no domingo a envolver-se no debate do Brexit, recomendando ao Reino Unido que abandone a União Europeia (UE) sem acordo, na véspera de uma visita de estado de três dias ao país. Para o dirigente dos Estados Unidos, opositor da UE, o futuro sucessor de Theresa May à frente do governo britânico devia simplesmente parar de discutir e "bater com a porta" do bloco europeu, sem pagar a fatura do divórcio estabelecida no acordo feito com Bruxelas em novembro. "Se não obtém o acordo que querem, eu abandonaria" a mesa de negociações, disse Trump numa entrevista ao Sunday Times . "Se fosse eu, não pagaria os 50 mil milhões de dólares", adiantou, numa referência ao pagamento dos compromissos do Reino Unido no quadro do orçamento europeu plurianual em curso (2014-2020), cujo montante é calculado por Londres entre 40 e 45 mil milhões de euros.





O presidente norte-americano considerou ainda que Londres tinha cometido um "erro" ao não envolver Nigel Farage nas negociações com Bruxelas. Ex-chefe do partido eurocético UKIP (Partido da Independência do Reino Unido), Farage é atualmente líder do Partido do Brexit, que venceu as recentes eleições europeias. "Gosto muito do Nigel. Ele tem muito para dar", declarou Trump.





As declarações seguem-se a outras também pouco diplomáticas divulgadas no sábado pelo jornal The Sun, em que Trump reitera críticas ao modo como Theresa May negociou o Brexit, considerando que os europeus "nada tinham a perder" porque a primeira-ministra demissionária britânica lhes "deixou todas as cartas" na mão. Foi justamente para evitar uma saída sem acordo que o governo conservador de Theresa May adiou a data do Brexit - inicialmente prevista para 29 de maio - para 31 de outubro, depois do acordo que fez com Bruxelas ter sido rejeitado três vezes pelos deputados britânicos.





Também manifestou o seu apoio ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson para suceder a May, que abandonará as suas funções no próximo dia 7. “Acompanhei muito bem essa disputa e conheço os diferentes candidatos. Acho que Boris cumpriria muito bem a missão. Creio que seria excelente. Sempre gostei dele e creio que tem muito talento. Não sei se será eleito mas acho-o um tipo estupendo. A sua atitude em relação a mim e ao nosso país tem sido muito positiva”, afirmou.





Críticas à visita

O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, anunciou o seu repúdio e recusou partilhar mesa com o presidente norte-americano.





President Trump’s attempt to decide who'll be Britain’s next PM is an entirely unacceptable interference in our democracy.



The next PM should be chosen not by the US president, nor by 100,000 unrepresentative Tory party members, but by the British people in a general election. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 1, 2019

O mesmo fez o máximo representante dos liberais-democratas, Vince Cable, um dos grandes vencedores das eleições europeias.





We should not be rolling out the red carpet for Donald Trump or involving the royals. Trump is doing great damage to British interests and our traditional alliance with America.#TrumpUKVisit pic.twitter.com/66KEiRkB8B — Vince Cable (@vincecable) June 3, 2019





Também o porta-voz da Câmara dos Comuns anunciou que fará tudo para evitar que Trump se dirija aos deputados e lordes numa sessão conjunta como pretendem alguns conservadores. Mais duro, o presidente da Câmara Municipal de Londres atacou o presidente dos Estados Unidos num artigo de opinião publicado no Guardian. “Donald Trump é só um dos mais odiosos exemplos de uma crescente ameaça global. A extrema-direita está a crescer em todo o mundo, ameaçando os direitos, liberdades e valores que tanto nos custou conquistar e os valores que definiram as nossas sociedade liberais e democráticas durante mais de 70 anos”, sublinhou Sadiq Khan.





History teaches us of the danger of being afraid to speak truth to power.



Across the world, the far right is on the rise. Against this backdrop, London stands out as a beacon of hope. And that’s worth defending.https://t.co/tBNwuFPe7Y — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 2, 2019









Trump será recebido por Isabel II

A visita de Estado que arranca esta segunda-feira e termina na tarde de quarta-feira terá a dimensão que corresponde a um evento político desta importância mas com preparativos para evitar surpresas menos agradáveis. A avenida Whitehall, onde se encontram as principais sedes governamentais e a rua onde se situa Downing Street, sede e residência da primeira-ministra, serão inacessíveis através de um perímetro de segurança para impedir a presença de manifestantes durante a reunião de Trump e May prevista para esta terça-feira.

As manifestações, para as quais se prevê grande adesão, vão ter de percorrer um trajeto imposto pelas autoridades que levará o desfile desde Trafalgar Square aos arredores do parlamento por uma rota alternativa.





O casal Trump será recibido pela rainha Isabel II, pelo príncipe de Gales e pela sua esposa, Camila Parker-Bowles, duquesa da Cornualha, no Palácio de Buckingham. Trump passará revista com Carlos de Inglaterra à guarda de honra enquanto soarem as salvas disparadas de Green Park e da Torre de Londres. Está agendado um almoço privado com a monarca, uma visita à Abadia de Westminster, um chá com Carlos e Camilo e um jantar de Estado de novo em Buckingham.





Há quem especule sobre um possível encontro de Trump com o seu amigo Nigel Farage, de quem disse ser num twitt o candidato ideal para embaixador nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, a visita conclui com uma cerimónia oficial na cidade costeira de Portsmouth para assinalar o 75.º aniversário do desembarque aliado na Europa durante a II Guerra Mundial.

