Trump avisa Rússia: "Preparem-se para mísseis na Síria"

Presidente norte-americano usou o Twitter para responder a Moscovo, depois de um porta-voz do Kremlin avisar que quaisquer armas seriam destruídas.

"A Rússia disse que destruirá todos os mísseis lançados contra a Síria. Então, preparem-se para mísseis na Síria porque eles vão chegar, novinhos em folha": esta foi a mensagem escrita por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na rede social Twitter, como resposta a Moscovo, depois de um porta-voz do Kremlin avisar que quaisquer armas usadas em ataques ao regime de Assad seriam destruídas por forças russas.

Numa mensagem em que chamou "Gas Killing Animal" a Assad, Trump acrescentou, dirigindo-se aos russos: "Não deviam apoiar quem mata o seu povo e gosta de o fazer". O Kremlin avisara antes que "qualquer ação militar na região contribuiria para um aumento da instabilidade".



Depois do desentendimento quanto às propostas votadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas e das conversações que os Estados Unidos têm mantido com Reino Unido e França, Trump insistiu na ideia de um ataque contra as forças governamentais sírias, na sequência do ataque com armas químicas que causou dezenas de vítimas em Douma, no passado dia 7.



Moscovo e Damasco continuam a desmentir que tenha existido qualquer ataque químico contra Douma.



