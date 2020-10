O presidente norte-americano já tem ordem para regressar a casa, mas decidiu passar por cima da equipa a quem compete fazer o anúncio. Está de "regresso a casa" e pede aos norte-americanos para não terem medo do novo coronavírus.

Trump antecipa-se aos médicos e anuncia que sai esta noite do hospital

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diagnosticado com covid-19, anunciou que irá deixar o hospital, ainda esta segunda-feira, às 18:30 locais, 00h30 hora no Luxemburgo, pedindo aos norte-americanos para não terem medo do novo coronavírus.

"Sairei hoje às 18:30 do incrível Hospital Militar Walter Reed. Sinto-me muito bem! Não tenham medo da covid-19. Não deixem que ela domine a vossa vida", escreveu Trump na sua conta pessoal na rede social Twitter, assegurando que se sente "melhor do que há 20 anos”.

À margem do protocolo

Numa quebra do protocolo, o Presidente norte-americano antecipou-se à equipa médica a quem cabia fazer o anúncio. Pouco depois, o chefe da equipa médica da Casa Branca, Sean Conley, vinha confirmar que o atual estado clínico e as avaliações realizadas aos chefe de Estado deram as condições necessárias para um regresso a casa.

“Embora [o Presidente] possa ainda não estar totalmente fora de perigo, a equipa e eu concordamos que todas as suas avaliações, e o mais importante, o seu estado clínico permitem o seu regresso a casa, onde estará rodeado de cuidados médicos de classe mundial 24 horas por dia, sete dias por semana", declarou Sean Conley, ladeado pelos vários elementos que compõem a equipa médica que está a acompanhar Donald Trump.

Do anúncio à alta

Na sexta-feira de madrugada, Trump anunciou na sua conta pessoal no Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania Trump, tinha testado positivo ao novo coronavírus e que iria ficar em quarentena.

Horas depois, foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed, nos arredores da capital federal de Washington.

O Presidente norte-americano tem 74 anos e é clinicamente obeso, o que o coloca em maior risco de complicações graves por causa do novo coronavírus que infetou, até à data, mais de 7 milhões pessoas e matou mais de 200 mil nos Estados Unidos.

No domingo, a equipa de médicos que está a acompanhar o Presidente norte-americano admitiu que se Trump continuasse a melhorar o estado de saúde poderia ter alta hospitalar nas próximas 24 horas.

As agências internacionais tinham indicado hoje à tarde que o médico da Casa Branca, Sean Conley, iria fazer um ponto da situação sobre o estado de saúde do Presidente Trump, que no domingo saiu brevemente do Hospital Militar Walter Reed para saudar apoiantes concentrados nas imediações daquela unidade hospitalar.

