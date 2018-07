O presidente dos EUA usou a sua arma habitual de destruição para reagir ao discurso do presidente iraniano Hasán Rohani. O locatário da Casa Branca avisou Teerão: "Nunca mais voltes a ameaçar os EUA ou sofrerás as consequências".

Trump ameaça destruir o Irão por Twitter

Donald Trump respondeu rápido, a golpes de Twitter, ao discurso do presidente iraniano, que ameaçava com "a mãe de todas as guerras", caso Washington atacasse o Irão. Na sua rede social preferida, para conduzir a política da maior super-potência do planeta, Trump prometeu consequências e um grau de destruição "que muitos poucos tinham sofrido no decurso da história".



A intervenção de Rohani dá-se, perante a escalada de tensão entre os dois países, depois dos EUA terem anulado, em maio passado, o acordo internacional, que tinham assinado com o Irão, em 2015, sobre o controlo do nuclear, e que previa o levantamento de sanções aos persas. Com a saída dos EUA do tratado, a administração Trump pretende aumentar a pressão sobre o Irão e colocar sobre a mesa das negociações o envolvimento iraniano no conflito na Síria, Líbano e Iémen. Essa manobra política, com o apoio de Israel e da Arábia Saudita, foi feita alegando violações iranianas do "espírito" do acordo, que nem a União Europeia, nem a Rússia, nem a agência da ONU para o controle da proliferação atómica concordam que tenham acontecido. Levando, até, os responsáveis políticos europeus a dizerem que até agora Teerão tinha cumprido escrupulosamente o acordado.

Horas antes do ataque no Twitter, já o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, garantiu , em discurso na Fundação Reagan, que os EUA vão apoiar os opositores do governo iraniano e que "não têm medo de afrontar o regime ao seu mais alto nível", declarou.







