Trump ameaça cancelar reunião com Putin

Incidente entre russos e ucranianos está na origem da ameaça.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça cancelar a reunião prevista para o final desta semana com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, à margem do G20, em Buenos Aires, depois do incidente registado entre russos e ucranianos, no qual três embarcações destes últimos foram apresadas no estreito de Kerch no passado domingo.



A ameaça foi deixada em entrevista ao Washington Post, na qual Trump manifestou desagrado com o sucedido, embora esteja ainda à espera da análise do Conselho de Segurança Nacional norte-americano para tomar uma decisão.

No domingo, as forças russas bloquearam a passagem a três barcos ucranianos que pretendiam chegar ao mar de Azov a partir do mar Negro, situação que não se registava desde a queda da União Soviética.



No passado mês de julho, Trump e Putin reuniram-se em Helsínquia por entre críticas sobre a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.



