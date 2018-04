Anúncio surpreendeu os conselheiros militares que salientam a existência de mais de dois mil combatentes do Daesh e argumentam com a necessidade de prosseguir a luta.

Trump admite retirar tropas norte-americanas da Síria

Anúncio surpreendeu os conselheiros militares que salientam a existência de mais de dois mil combatentes do Daesh e argumentam com a necessidade de prosseguir a luta.

"Vamos deixar a Síria muito em breve. Deixemos que sejam os outros a tratar do assunto agora. Vamos voltar para o nosso país que é onde pertencemos e onde queremos estar": estas frases do presidente norte-americano, Donald Trump, citadas pelo diário The Guardian, apontam no sentido de uma retirada das tropas dos EUA na Síria, contrariando os conselheiros militares.

O jornal britânico relembra que, após cerca de quatro anos de combates em que o território controlado pelo Daesh foi reduzido e muitos combatentes foram mortos, feridos, detidos ou colocados em fuga, os conselheiros militares defendem a continuidade do esforço de combate. "Há pelo menos 2.200 combatentes do Daesh que é preciso derrotar", cita o Guardian, referindo-se a um conselheiro dos EUA.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.