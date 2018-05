O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu hoje que a cimeira com a Coreia do Norte, prevista para 12 de junho em Singapura, ainda poderá realizar-se, apesar de a ter cancelado na quinta-feira.

Trump admite que cimeira de 12 de junho com Pyongyang ainda pode realizar-se

Trump afirmou que os "Estados Unidos" estão "a conversar" com a Coreia do Norte e declarou que "toda a gente faz jogos".

"Vamos ver o que acontece, é possível que possa ser a 12 de junho", respondeu Trump aos jornalistas, na Casa Branca, quando questionado sobre a cimeira, acrescentando: "Eles querem muito, nós gostaríamos de fazer!"

Antes das declarações, numa mensagem inserida na sua página na rede social Twitter, o Presidente dos Estados Unidos saudou a declaração "calorosa e produtiva" da Coreia do Norte em resposta à decisão de cancelar a cimeira em Singapura e expressou o desejo de que leve a uma "duradoura prosperidade e paz".

"Muito boas notícias ter recebido o caloroso e produtivo comunicado da Coreia do Norte. Vamos ver até onde nos leva, esperemos que a uma larga e duradoura prosperidade e paz. Só o tempo (e o talento) dirá!", escreveu Trump, na sua página na rede social Twitter.

O Presidente norte-americano reagia à resposta da Coreia do Norte à decisão de Trump, anunciada na quinta-feira, de cancelar a histórica cimeira que tinha previsto ter com Kim Jong-un.

Donald Trump e Kim Jong-Un ainda poderão encontrar-se. Foto: AFP

Num comunicado divulgado pela agência estatal KCNA e assinado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye-gwan, o regime norte-coreano frisou que mantém a porta aberta a retomar o diálogo com os Estados Unidos "em qualquer momento".

"O nosso compromisso de fazer tudo o que podemos para a paz e a estabilidade do mundo e da península da Coreia do Norte mantém-se sem mudanças. Estamos abertos a oferecer tempo e uma oportunidade aos Estados Unidos", assinala o comunicado.

Kim Kye-gwan expressou a disposição de Pyongyang para se sentar "face a face" com os Estados Unidos e "resolver assuntos em qualquer momento e de qualquer maneira".

O Presidente dos Estados Unidos decidiu cancelar a cimeira devido aos últimos comentários "hostis" da Coreia do Norte contra a Administração norte-americana, que incluíram um comunicado com insultos ao vice-presidente Mike Pence e com a ameaça de "confrontação nuclear" caso não houvesse encontro.