Trudeau contra a abolição da monarquia no Canadá

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, pronunciou-se contra a abolição da monarquia no seu país. O sistema de monarquia parlamentar oferece "estabilidade extraordinária", disse à BBC Radio 4 esta segunda-feira.

"Temos um extraordinário governador-geral que encarna o melhor dos canadianos, e temos uma coroa que supervisiona, por vezes de uma distância confortável, o que está a acontecer."

Recentemente, metade dos residentes disse em sondagens que pretendia mudar a forma de governo.



O sistema é equilibrado e serve bem os canadianos, defendeu o primeiro-ministro canadiano à margem do funeral da Rainha Isabel II, que se realiza esta segunda-feira em Londres.



Trudeau lembrou ainda que conheceu a Rainha há pouco mais de 40 anos, quando o seu pai Pierre era primeiro-ministro.

"Vou sentir terrivelmente a sua falta, ainda estou a processar isso". Trudeau disse que era estranho estar em Londres e não poder encontrar-se com a Rainha, com quem terá mantido uma relação "extraordinária". "Consegui mantê-la a par do que se passa no Canadá, mas também apenas ter conversas profundas e ponderadas sobre questões globais."

