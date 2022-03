O exército russo destruiu quase por completo a fábrica da Azovstal, uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa, instalada em Mariupol, no sul da Ucrânia, informou hoje o Ministério do Interior ucraniano.

Guerra na Ucrânia

Tropas russas destroem uma das maiores unidades metalúrgicas da Europa

Lusa O exército russo destruiu quase por completo a fábrica da Azovstal, uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa, instalada em Mariupol, no sul da Ucrânia, informou hoje o Ministério do Interior ucraniano.

"De acordo com as nossas informações, perdemos esse gigante económico. Uma das maiores unidades metalúrgicas da Europa foi destruída", disse o ministro do Interior, Vadym Denysenko, citado pela agência espanhola EFE.



Para Vadym Denysenko, “é inconcebível que Putin [presidente russo] tenha dado, pessoalmente, ordem para destruir toda a cidade” de Mariupol.

Segundo o ministro ucraniano do Interior, “o objetivo de Putin não é desmilitarizar a Ucrânia, mas desindustrializá-la”.

“Teremos de reconstruir as nossas fábricas nas próximas décadas", lamentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.