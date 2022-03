A informação foi avançada esta quarta-feira por fonte do governo norte-americano.

Guerra na Ucrânia

Tropas russas começaram a sair de Chernobyl

Lusa As forças russas começaram a retirar-se da central nuclear de Chernobyl, que controlam desde os primeiros dias da invasão na Ucrânia, e do aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, revelou esta quarta-feira fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

De acordo com um alto funcionário do Pentágono, o Exército russo começou a retirar-se do aeroporto de Gostomel, a noroeste de Kiev, e está a reposicionar-se de Chernobyl, deslocando-se para a Bielorrússia.



"Entendemos que estão a sair, mas não consigo dizer se estão todos a ir embora", acrescentou a mesma fonte, citada pela agência France Presse (AFP) e que falou sob a condição de anonimato.

Desde 9 de março que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) deixou de receber dados diretamente da central nuclear onde ocorreu em 1986 o maior acidente radioativo da história.

Ainda no domingo, a agência das Nações Unidas voltou a manifestar preocupação com a falta de rotatividade dos funcionários desta central desde 20 de março.

A agência para o nuclear da ONU indicou na terça-feira que o seu diretor-geral está na Ucrânia para discutir com responsáveis do governo a disponibilização de "assistência técnica urgente" para garantir a segurança das instalações nucleares do país.

Desde o início da ofensiva militar russa, há mais de um mês, Rafael Grossi tem alertado para os perigos desta guerra, a primeira num país com uma grande capacidade nuclear — 15 reatores em quatro centrais em atividade e vários depósitos de resíduos nucleares. As forças russas controlam ainda a maior central nuclear da Europa, em Zaporijia.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, tinha revelado que "menos de 20%" das forças russas cujo avanço na região em torno de Kiev foi impedido pelo Exército ucraniano "começaram a reposicionar-se em direção à Bielorrússia".

John Kirby explicou que para os Estados Unidos estas movimentação não significam uma retirada, mas uma tentativa da Rússia em reabastecer e reposicionar as suas tropas.



O diretor de comunicação do Departamento de Defesa norte-americano lembrou que a Rússia estabeleceu como meta priorizar a região do Donbass, no leste ucraniano.

A Rússia também anunciou, após conversações na terça-feira com negociadores ucranianos em Istambul, que iria reduzir as suas atividades em torno de Kiev e Chernihiv num gesto para aliviar a pressão e ajudar as conversações a encaminhar-se para um acordo.

Apesar da intenção de desescalada manifestada por Moscovo, o governador de Chernihiv, Viacheslav Chaus, disse esta quarta-feira que os ataques russos contra as infraestruturas civis continuaram durante a noite.

Moscovo anuncia cessar-fogo temporário em Mariupol

O Ministério da Defesa de Rússia anunciou na noite de quarta-feira um "regime de silêncio", ou um cessar-fogo local, a partir das 10h (08h no Luxemburgo) desta quinta-feira, para retirar civis da cidade cercada de Mariupol.

Esta medida deverá permitir a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporijia com escala no porto de Berdiansk, sob controlo russo.

"Para que esta operação humanitária seja bem-sucedida, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV)", lê-se num comunicado governamental.

O Ministério da Defesa russo também pede que Kiev garanta o "respeito incondicional" deste cessar-fogo local através de uma nota escrita enviada ao Kremlin, ao ACNUR e ao CICV.

Moscovo também exige que o Exército ucraniano se comprometa a garantir a segurança dos comboios de autocarros que irão viajar pela rota definida.

Pelo menos 5.000 pessoas foram mortas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, desde o início da invasão russa, anunciou segunda-feira uma conselheira da Presidência ucraniana, encarregue dos corredores humanitários.

A cidade portuária de Mariupol está cercada pelo exército russo desde o final de fevereiro, o que obrigou milhares dos seus habitantes a viver em condições muito difíceis, sem eletricidade, água potável ou comida.



Kiev vai enviar 45 autocarros para retirar civis

Kiev vai enviar 45 autocarros para retirar civis de Mariupol, para onde Moscovo anunciou uma trégua, disse esta quinta-feira a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk.



"Ontem [quarta-feira] à noite fomos informados pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha que a Rússia estava pronta para abrir o acesso dos corredores humanitários de Mariupol" à cidade de Zaporijia via Berdiansk, disse, num vídeo publicado na plataforma de mensagens Telegram. "Para o corredor de Mariupol estamos a enviar 45 autocarros", acrescentou.

De uma população de 450.000 pessoas, cerca de 160.000 ainda lá estão encurraladas, segundo o presidente da Câmara, Vadim Boïtchenko.

O presidente francês, Emmanuel Macron, tinha anunciado no domingo que falaria com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, esta semana para organizar uma "operação humanitária" de evacuação da cidade, em conjunto com a Turquia e a Grécia.

