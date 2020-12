Da política ao futebol, o choque tomou conta do país que faz fronteira com o Grão-Ducado.

Trier. Sucedem-se reações de choque na Alemanha

Teresa CAMARÃO

A forma como o Presidente da Câmara de Trier classificou o ataque que deixou cinco vítimas mortais, entre elas um bebé de nove semanas, ajuda a ilustrar o sentimento que assola a mais antiga cidade alemã em relação ao incidente. "Foi o dia mais negro depois da II Guerra Mundial", resumiu Wolfram Leibe.

Grande parte das figuras da política local fizeram questão de condenar publicamente o ato que as autoridades consideram ter-se tratado de uma consequência dos distúrbios psiquiátricos do alemão de 51 anos que, num percurso de um quilómetro, varreu tudo o que estava pela frente entre a porta Nigra e a praça central da cidade que viu nascer Karl Marx.

"É um dia muito, muito mau para a minha cidade natal de Trier e também para nós no estado da Renânia-Palatinado", assumiu a líder do Estado da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer. Por sua vez, o ministro do Interior Roger Lewentz chamou-lhe "um dia terrível para a Renânia, provavelmente o pior dia desde o desastre aéreo de Ramstein", em 1988, há 32 anos.

Da igreja, surge a voz do Cardeal Reinhard Marx, Arcebispo de Munique e Freising, que incluiu nas suas orações as vítimas do atropelamento propositado. "Estou profundamente chocado com a notícia de que pessoas foram mortas e feridas em Trier durante um tumulto", disse Marx, que, antes de subir a Cardeal foi Bispo precisamente em Trier.

"Estou intimamente ligado ao povo de Trier em oração", explicou. "Rezo pelos mortos e pelos feridos, pelos seus familiares e amigos - e por todas as pessoas em Trier e arredores que são confrontadas com este acto horrível na sua vizinhança imediata".

Também o jogador de futebol nacional Robin Koch, que já alinhou pelo Eintracht Trier, reagiu com choque. "O centro da cidade de Trier costumava estar no meu caminho para treinar todos os dias. É absolutamente terrível para mim ver que um ato incrivelmente horrível foi cometido ali hoje. Os meus pensamentos estão com as vítimas e todos os seus familiares. Muita força neste dia triste, Trier"!, escreveu no Twitter.

