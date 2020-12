O pai do bebé está entre as vítimas mortais, enquanto a mãe e o irmão de apenas um ano de idade foram hospitalizados.

Trier. Criança tinha 9 semanas e meia e não 9 meses

Teresa CAMARÃO

Afinal era ainda mais novo o bebé que morreu na sequência do atropelamento propositado que continua abalar a Grande Região.

A criança tinha 9 semanas e meia e não 9 meses como foi indiciado inicialmente na primeira conferência de imprensa das autoridades, por volta das 19h desta terça-feira negra.

A correção foi feita pouco antes da meia-noite pela polícia. O pai da criança também está entre as cinco vítimas mortais do incidente. Tinha 45 anos anos de idade. Quanto à mãe e ao irmão, de apenas um ano e meio de idade, sabe-se que ficaram feridos e estão entre as dezenas que foram levadas para o hospital.

As vítimas mortais do atropelamento intencional têm então 9 semanas e meia, 25, 45 e 73 anos de idade. Das dezenas de feridos, três estão em estado crítico, pelo que o balanço fatal pode ainda aumentar.



A falar com as autoridades desde esta manhã, o condutor de 51 anos arrisca ficar em prisão preventiva ou um internamento em regime fechado numa clínica psiquiátrica. O Ministério Público assume que o alemão, que morava há dias no carro que usou para o ataque, tem distúrbios mentais.

