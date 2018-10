Centenas de ecologistas ocupam a floresta de Hambach desde 2012 para impedir a ação da multinacional mineira RWE. Agora, um tribunal deu provimento ao recurso apresentado pela organização Amigos da Terra. Hoje realizou-se mais uma manifestação contra a destruição florestal.

Tribunal trava corte de árvores numa floresta alemã com milhares de anos

Centenas de ecologistas ocupam a floresta de Hambach desde 2012 para impedir a ação da multinacional mineira RWE. Agora, um tribunal deu provimento ao recurso apresentado pela organização Amigos da Terra. Hoje realizou-se mais uma manifestação contra a destruição florestal.

Um tribunal alemão deu razão ao recurso apresentado pela organização Amigos da Terra e travou, para já, o corte das árvores na floresta de Hambach, cuja idade supera os 12 mil anos, por parte de máquinas ao serviço da multinacional mineira RWE que já explorou metade da área total inicial. Dos 4.100 hectares iniciais restam apenas 200 onde vivem 142 espécies de aves e foi esse ecossistema que a decisão do tribunal protegeu para já.

De acordo com a imprensa germânica e o diário El País, a RWE planeia a exploração de lignito, um carvão de baixo poder calórico, para aquele local e pretende destruir as árvores que ali se encontram, mas o tribunal decidiu que "não tem direito à ação de desflorestação", determinando que não poderá fazê-lo enquanto não for decidido o recurso da entidade Amigos da Terra.



A floresta fica a meio caminho entre Colónia e Aachen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália. Centenas de ecologistas, vigiados por um dispositivo policial, têm ocupado a área desde 2012 com o intuito de impedir que as árvores sejam destruídas. A multinacional reagiu através de comunicado, manifestou a sua surpresa face à decisão e comunicou à bolsa a situação - de imediato, as suas ações registaram quebra superior a 8%.

Até ao mês passado houve negociações sobre o tema e a RWE propôs que o corte das árvores fosse adiado para dezembro, mas organizações como Greenpeace e Amigos da Terra rejeitaram. Mais tarde, as autoridades revelaram que vários agentes tinham sido feridos, depois de serem atingidos por pedradas arremessadas por indivíduos mascarados. Do lado oposto, os ecologistas divulgaram imagens de agressões e brutalidade policial. No dia 13 do mês passado, o jornalista Steffen Mein, de 27 anos, caiu de uma plataforma colocada a unir duas árvores e teve morte imediata. Três dias mais tarde, cerca de quatro mil agentes policiais, apoiados por canhões de água e veículos antimotim, tiveram dificuldades para dispersar milhares de manifestantes que apoiavam as centenas de ativistas no local, três dezenas dos quais foram detidos. Era a primeira ação policial desde 2012 para retirar os ecologistas da zona.



"Há cerca de dez anos que a Alemanha não reduz as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera", denunciou Martin Kaiser, membro da Greenpeace, citado pela imprensa internacional. "Pedimos ao Governo para acabar com a exploração do carvão até 2030 de forma a que os trabalhadores desse setor disponham de uma oportunidade através do recurso a novas tecnologias", acrescentou. Os planos germânicos apontavam inicialmente para um encerramento de todas as centrais elétricas de carvão num prazo até 2020, mas a prática tem mostrado algo de muito diferente.



A firma insiste que não existe qualquer possibilidade de manutenção do bosque, uma vez que não criar a mina planeada levaria a perdas calculadas em cinco mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, os responsáveis da empresa indicam ter criado 87 km quadrados de floresta noutras áreas, plantando mais de 10 milhões de árvores.

Na Alemanha, a indústria mineira do carvão emprega perto de 21 mil pessoas.







