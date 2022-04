A pena acumulada pode ir até aos 175 anos de prisão.

Mundo 2

Wikileaks

Tribunal ordena extradição de Assange para os EUA

AFP O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está mais perto de ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado sob acusações de espionagem, após uma decisão formal do sistema judicial britânico esta quarta-feira.

O Tribunal dos Magistrados de Westminster, em Londres, emitiu uma ordem de extradição formal e cabe agora à ministra do Interior, Priti Patel, aprová-la. "Em termos simples, sou obrigado a enviar o vosso caso à ministra do Interior para decisão final", disse o magistrado Paul Goldspring numa breve comunicação.

Segundo a lei, a ministra só pode exercer a prerrogativa de proibir a extradição em casos específicos abrangidos pela Lei da Extradição de 2003 e sempre de acordo com os regulamentos do país requerente, neste caso os EUA.

O fundador do WikiLeaks, de 50 anos, não esteve presente no tribunal, mas seguiu os procedimentos administrativos através de videoconferência. Os advogados de Assange inda podem recorrer para o Supremo Tribunal.

A menos que haja recurso, Julian Assange será extraditado no prazo de 28 dias após a decisão da ministra. Fora do tribunal, algumas dezenas de apoiantes de Julian Assange reuniram-se na quarta-feira com cartazes que proclamavam "Não extraditem Assange"; "o jornalismo não é um crime" e "que a liberdade de imprensa descanse em paz".

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 James Manning/PA Wire/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. James Manning/PA Wire/dpa James Manning/PA Wire/dpa

O antigo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, também esteve presente para defender o australiano. "Ele não fez absolutamente mais do que dizer a verdade ao mundo", disse o Corbyn aos manifestantes.

"Se Julian Assange for extraditado para os EUA, os jornalistas de todo o mundo terão de olhar por cima do ombro se publicarem informações prejudiciais aos interesses dos EUA", considerou a Amnistia Internacional no Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Assange está detido há três anos em Belmarsh, uma prisão de alta segurança perto de Londres. O ativista casou recentemente na prisão com Stella Moris, com quem tem dois filhos.

Depois de ter divulgado informações confidenciais no caso conhecido como Wikileaks, passou sete anos na embaixada do Equador, onde se refugiou em 2012, temendo a extradição para os EUA ou Suécia, onde enfrentava acusações de violação, que foram entretanto retiradas.

Os Estados Unidos nunca desistiram de extraditar e julgar o jornalista que em 2010 divulgou mais de 700.000 documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente no Iraque e no Afeganistão. A pena acumulada pode ir até aos 175 anos de prisão.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.