Guerra na Ucrânia

Tribunal Internacional de Justiça exige que Rússia pare a guerra

"A Federação Russa deve garantir que qualquer unidade militar ou grupo armado ilegal que apoie (…) evite tomar medidas que encorajem operações militares" na Ucrânia, disse o presidente do TIJ, Joan Donoghue, durante a leitura pública da ordem judicial. Os juízes decidiram ainda, por unanimidade, pedir a Moscovo e à Ucrânia que “se abstenham de qualquer ação que possa agravar ou prolongar a disputa perante o tribunal”.

Quando levou o conflito armado a este tribunal superior da ONU, Kiev argumentou que a Rússia interpretou mal a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, um tratado de 1948 assinado por ambos os países, já que Moscovo justificou a invasão da Ucrânia alegando genocídio da população de língua russa nas províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk.

O tribunal concordou com os argumentos da Ucrânia e decidiu que é "em princípio" competente para julgar o caso, embora a Rússia tenha mais tarde o direito de apresentar uma ação para contestar a jurisdição deste organismo judicial.

As decisões tomadas pelos juízes são medidas cautelares que, em teoria, deveriam ser aplicadas até que haja um julgamento profundo do caso, ou seja, até que o TIJ analise se Moscovo interpretou mal a convenção sobre genocídio – um processo que pode demorar vários anos. Resta saber se a Rússia obedecerá a esta ordem do tribunal, pois embora as suas decisões sejam vinculativas, o TIJ não possui uma força policial para fazer cumprir as sentenças.

Quando um país ignora as sentenças do TIJ, o Estado afetado pode recorrer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para "fazer recomendações ou decidir que medidas devem ser adotadas para dar cumprimento à sentença", de acordo com o artigo 94.º da carta da ONU. No entanto, a Rússia pode usar o seu poder de veto, como membro permanente, e bloquear qualquer iniciativa que chegue ao Conselho de Segurança da ONU.

"Vitória completa"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já reagiu a esta decisão e descreveu-a como uma "vitória completa".

"A ordem é vinculativa à luz do direito internacional", e se o Kremlin "ignorar a ordem", isso ainda vai "isolar" mais a Rússia.

Com Lusa

