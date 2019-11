Vários líderes históricos do PSOE, formação política que venceu as últimas eleições legislativas em Espanha, foram condenados a vários anos de prisão por desvio de dinheiros públicos.

Tribunal espanhol decreta prisão para vários ex-dirigentes do PSOE por corrupção

Os casos de corrupção dentro dos principais partidos espanhóis sucedem-se e depois do PP, cuja imagem não recuperou totalmente de vários dirigentes seus condenados, atingem agora o PSOE, formação política que venceu as últimas eleições legislativas.

Na terça-feira, um tribunal provincial de Sevilha condenou, ainda com possibilidade de recurso, o ex-presidente do governo regional da Andaluzia, José Antonio Griñan, a seis anos de prisão pelo crime de desvio de dinheiros e abuso de cargo público e o seu antecessor, também histórico líder do PSOE, Manuel Chaves a nove anos de inabilitação eleitoral por prevaricação. A ex-ministra e ex-conselheira Magdalena Álvarez e o ex-conselheiro Gaspar Zarrías foram também condenados a nove anos sem se poderem candidatar a cargos públicos. Outros quatro ex-vereadores da liderança do PSOE na Andaluzia foram condenados a penas de prisão: Antonio Fernández (sete anos e 11 meses e José Antonio Viera (sete anos), Francisco Vallejo (sete anos) e Carmen Martínez Aguayo (seis anos).



O caso remonta a 2000 quando o governo andaluz mudou o sistema de ajuda às empresas em dificuldades económicas com o objetivo de dar uma resposta rápida às falências e aos conflitos laborais. Essa decisão política, de acordo com o tribunal, levou os dirigentes do governo andaluz a criar um regime ágil, “embora essa agilidade tenha sido alcançada eliminando mecanismos de controlo e auditoria legalmente estabelecidos”. Os juízes consideram que Chaves e Griñán, com o resto dos condenados, estavam "plenamente conscientes ilegalidade dos atos em que participaram". Ou seja, utilizavam ilegalmente dinheiros públicos para reformar antecipadamente ou dar indemnizações a trabalhadores de empresas que iam à falência.

De acordo com o El País, para implementar este regime de ajudas, o governo regional aprovou duas alterações orçamentais que reduziram as verbas para subvenções legalmente estabelecidas e forneceram fundos a outras que não existiam no orçamento inicial aprovado e que, segundo os juízes, eram "inadequados" para otorgar estes apoios.

A partir de 2001, as subvenções foram pagas directamente pelo Instituto de Fomento da Andaluzia (IFA), através de um acordo com o executivo. Com este novo sistema, o governo andaluz do PSOE evitou cumprir os requisitos legalmente estabelecidos para aprovar os processos de concessão de subsídios e escapou aos órgãos de supervisão, o que favoreceu "uma absoluta falta de controlo", dizem os juízes. A decisão de 1821 páginas responsabiliza Chaves e Griñán por este procedimento.

Os dois líderes históricos do PSOE andaluz abandonaram o partido em 2016 depois de terem sido acusados por corrupção numa região onde a esquerda tradicionalmente tinha muita força e que viu uma subida exponencial da extrema-direita que deu o seu apoio ao PP para governar a região.

De acordo com o espanhol Público, dirigentes do PSOE afirmaram, esta quarta-feira, depois de conhecerem a sentença deste caso que a continuidade da ex-presidente e atual líder do PSOE na Andaluzia, Susana Diaz, vai depender dos militantes da federação regional do partido.

