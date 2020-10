Marian Kotleba é líder do A Nossa Eslováquia, quarta força eleitoral do país, e foi condenado por exaltar o nazismo.

Tribunal eslovaco condena líder de partido neonazi a quatro anos de prisão

Marian Kotleba é líder do A Nossa Eslováquia, quarta força eleitoral do país, e foi condenado por exaltar o nazismo.

O Tribunal Especial Eslovaco condenou na segunda-feira o líder neonazi Marian Kotleba a quatro anos e quatro meses de prisão por apoiar movimentos extremistas por pôr em perigo as liberdades e direitos, informou a TA3.

A juíza do tribunal, Ruzena Sabova, considerou provado que cheques no valor de 1.488 euros que Kotleba entregou a três famílias enquanto governador de Banska Bystricaa (2013-2017) tinham símbolos nazis e que este gesto representava uma forma dissimulada de mostrar simpatia com esta ideologia, algo punido pela lei eslovaca.

O número 1488, segundo os investigadores, corresponde às 14 letras do grupo terrorista neonazi norte-americano The Order/ Silent Brotherhood, e 88 corresponde à saudação "Heil Hitler", uma vez que o H está em oitavo lugar no alfabeto. O partido de Kotleba, A Nossa Eslováquia (LSNS), alcançou 8% dos votos nas eleições legislativas do passado dia 29 de fevereiro, tornando-a na quarta lista mais votada. Os seus 17 deputados estão na oposição juntamente com o partido social-democrata SMER.

Kotleba é um defensor do antigo estado fantoche do Terceiro Reich eslovaco e é abertamente racista e homofóbico. O político de 43 anos anunciou que recorrerá da sentença, que terá de ser revista por um tribunal superior.

