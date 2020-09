Os jovens pedem ao tribunal que responsabilize 33 países, entre os quais Luxemburgo e Portugal, por impulsionarem a crise climática.

Tribunal dos Direitos do Homem. Jovens portugueses querem julgamento de Luxemburgo e mais 32 países

Os jovens pedem ao tribunal que responsabilize 33 países, entre os quais Luxemburgo e Portugal, por impulsionarem a crise climática.

(hb/Lusa) - Quatro crianças e dois jovens portugueses interpuseram um processo sem precedentes em matéria de alterações climáticas junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem contra 33 países em matéria de clima, anunciou hoje a Global Legal Action Network (GLAN), organização internacional sem fins lucrativos que promove a iniciativa.

De acordo com a GLAN, os jovens pedem ao tribunal que responsabilize 33 países, entre os quais Luxemburgo e Portugal, por impulsionarem a crise climática. "O processo, que é apresentado com o apoio da GLAN, centra-se na crescente ameaça que as alterações climáticas representam para as suas vidas e para o seu bem-estar físico e psicológico. Se forem bem-sucedidos, os 33 países estariam legalmente obrigados, não só a aumentar os cortes nas emissões, mas também a combater as contribuições a nível internacional para as alterações climáticas, incluindo as das suas multinacionais", defende a organização.

A apresentação do processo ocorre numa altura em que o Luxemburgo registou o mês de agosto deste ano como o segundo mais quente desde 1838 e Portugal ter registado o mês de julho como o mais quente em noventa anos.Na queixa, alegam que os governos visados não estão, categoricamente, a decretar cortes profundos e urgentes nas emissões poluentes, "necessários para salvaguardar o futuro dos jovens requerentes".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.