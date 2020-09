O encerramento da central de Tihange na Bélgica só está previsto para 2023.

Tribunal diz que reactor nuclear com fissuras na Bélgica pode continuar a funcionar

Redação

O tribunal de Bruxelas rejeitou o pedido de várias comunas próximas da central nuclear de Tihange na Bélgica, para encerrar o reactor nº 2. Embora com fissuras, poderá continuar a funcionar, revela a edição do Paperjam.

O tribunal decidiu que o reactor nº 2 da central nuclear de Tihange, na Bélgica, não terá de ser encerrado. O pedido que tinha sido apresentado por estados federais alemães, municípios e cidades holandeses e luxemburgueses foi rejeitado pelo Tribunal de Primeira Instância de língua holandesa em Bruxelas.

Ao todo 19 municípios no Luxemburgo, localizados a menos de 80 km da central belga, estão preocupados com o estado de conservação da central nuclear. Durante uma inspecção em 2012, foram encontradas fissuras na cuba do reactor de betão. Apesar deste problema o reactor que chegou a ser desativado, foi reiniciada em 2015.

O Tihange 2 já não consta da lista de reactores a serem ampliados. Nos termos da legislação belga que estipula as fases do desmantelamento nuclear, o seu encerramento está previsto para 1 de Junho de 2023, após 40 anos de funcionamento.

