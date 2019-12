O governo turco tinha bloqueado o acesso dos cidadãos à enciclopédia digital em 2017 devido a dois artigos que ligam a Turquia ao terrorismo na Síria. Decisão foi agora considerada ilegal pelo máximo tribunal do país.

Tribunal Constitucional turco: bloqueio a Wikipedia é ilegal

O governo turco tinha bloqueado o acesso dos cidadãos à enciclopédia digital em 2017 devido a dois artigos que ligam a Turquia ao terrorismo na Síria. Decisão foi agora considerada ilegal pelo máximo tribunal do país.

Na Turquia, o Tribunal Constitucional decidiu esta quinta-feira que o bloqueio do governo à enciclopédia digital Wikipedia foi uma "violação da liberdade de expressão", noticiou a imprensa local. A maioria dos magistrados decidiu que a proibição do acesso à Wikipédia, que está bloqueada desde abril de 2017 devido a dois artigos que ligam Ankara a organizações extremistas, era ilegal.

A Wikimedia Foundation, que aloja o site da Wikipedia, tinha apresentado uma queixa ao mais alto tribunal de justiça da Turquia por violação da liberdade de expressão depois de um tribunal de primeira instância em maio de 2017 ter rejeitado o seu pedido para acabar com o bloqueio. De acordo com o Le Monde, levantamento efetivo do bloqueio deve agora ser examinado pelo mesmo tribunal, tendo em conta a decisão do Tribunal Constitucional.

As autoridades turcas afirmaram que o bloqueio permaneceria em vigor até que os dois artigos da Wikipedia em questão fossem removidos. Os textos apresentam a Turquia como "um dos atores por trás da guerra civil na Síria e [um Estado] que apoia e arma organizações terroristas”. As autoridades turcas têm recorrido repetidamente nos últimos anos ao bloqueio temporário de certas páginas como o Facebook e o Twitter.

Em maio de 2019, a Wikimedia anunciou que também tinha apresentado uma queixa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (ECHR) contra a proibição da sua enciclopédia online na Turquia. A Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović, numa nota publicada em 25 de Novembro, disse que tal bloqueio era "inaceitável": "Este bloqueio faz parte de um contexto mais amplo de restrições ilegítimas ao direito de comunicar na Internet e, de um modo mais geral, como ilustração da abordagem desproporcional que prevalece atualmente na Turquia em relação a qualquer conteúdo ou informação que as autoridades turcas considerem ofensivo”.

