Apesar da contestação da oposição no Zimbabué, está oficializada a eleição do sucessor de Robert Mugabe.

Tribunal Constitucional confirma eleição de Mnangagwa

O Tribunal Constitucional do Zimbabué confirmou a eleição de Emmerson Mnangagwa como sucessor de Robert Mugabe no cargo de presidente do país, apesar dos protestos apresentados pelos representantes da oposição, queixando-se de fraude no ato eleitoral do passado dia 30 de julho.

"O requerimento da oposição foi rejeitada", informou a instituição através do seu presidente, Luke Malaba, lendo um documento que foi divulgado pela imprensa internacional. "Emmerson Mnangagwa é declarado vencedor das eleições presidenciais. Em última análise, o tribunal considera que os requerentes não apresentaram provas claras, diretas e suficientes".



A Comissão Eleitoral do país anunciara a vitória de Mnangagwa, com 50,8% dos votos, nos primeiros dias de agosto, enquanto o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês), liderado por Nelson Chamisa, recolhia 44,3%. Seguiu-se forte contestação da oposição, incluindo a apresentação do requerimento a contestar o resultado, incidentes nas ruas que causaram mortos e feridos devido à intervenção das forças policiais e do Exército. Além disso, foram ainda detidos diversos dirigentes contrários a Mnangagwa, antigo braço direito de Mugabe e acusado de inúmeros atos de violência durante os quase 40 anos da ditadura.





