Tribunal alemão liberta Puigdemont e afasta crime de rebelião

Entidade contrariou o pedido do Ministério Público. Supremo Tribunal de Espanha contra-ataca e vai pedir extradição para julgar o político catalão por desvio agravado de fundos.

O Tribunal alemão recusou o pedido de extradição de Carles Puigdemont para Espanha que fora apresentado pelo Ministério Público, decidiu-se pela sua libertação e recusou mesmo o crime de rebelião que, no Código Penal germânico, seria o equivalente a alta traição.



Contudo, apesar da decisão do tribunal da Alemanha, o diário El País revela que o Supremo Tribunal espanhol, confrontado com as limitações impostas pela entidade quanto ao crime de rebelião, vai solicitar a extradição do ex-presidente catalão com o argumento de desvio agravado de fundos.



De acordo com a publicação, o Supremo considera que o tribunal alemão não agiu "segundo os princípios de confiança mútua entre juízes europeus" e pretende agir em função da acusação, imposta aos diversos responsáveis independentistas, de desvio de cerca de 1,6 milhões de euros. O diário cita o Código Penal espanhol, no qual se prevê que um desvio de fundos superior a 250 mil euros seja punido com pena de prisão até 12 anos.



A viver exilado em Bruxelas há cerca de cinco meses, Puigdemont foi preso na Alemanha a 25 de março quando cruzava a fronteira com a Dinamarca após uma conferência na Finlândia.



