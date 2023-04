O homem, descrito como um pedófilo reincidente, está atualmente a cumprir uma pena de sete anos de prisão pela violação de uma mulher de 72 anos.

Tribunal alemão anula processo contra principal suspeito no caso Maddie

O principal suspeito no caso "Maddie" não vai a julgamento este ano na Alemanha, como previsto, por cinco outras violações e agressões sexuais, depois de o tribunal ter decidido retirar-se dos casos.

O alemão Christian B. é suspeito de ter assassinado a menina inglesa que desapareceu a 3 de maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve, pouco antes de completar quatro anos de idade.

O homem, descrito como um pedófilo multi-reincidente, está atualmente a cumprir uma pena de sete anos de prisão na Alemanha pela violação de uma mulher americana de 72 anos.

Em Brunswick, no norte do país, foi acusado de cinco outros crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017, em Portugal.



Contudo, "o tribunal de Brunswick declarou-se incompetente" nestes cinco casos, segundo refere o organismo numa declaração divulgada esta quinta-feira e citada pela AFP. A justificação apontada foi o facto de o último domicílio conhecido do suspeito não estar sob a sua jurisdição.

O advogado do suspeito considerou que por esse mesmo facto, a procuradoria de Brunswick deveria ser igualmente dispensada de prosseguir com as investigações em curso sobre o desaparecimento, e a possível morte, de Madeleine McCann (Maddie).

"Tendo em conta a decisão do tribunal, a procuradoria de Brunswick também não é competente no caso 'Maddie'", afirmou advogado, Friedrich Fülscher, numa declaração.

O levantamento das acusações do suspeito para aqueles cinco crimes, devido à decisão judicial, "não tem consequências na sentença de prisão que o suspeito está atualmente a cumprir", esclareceu o tribunal de Brunswick na mesma declaração.

Caberá agora a outros procuradores regionais alemães - da jurisdição correspondente à última morada do suspeito - decidir se aceitam os casos abandonados por Brunswick.

Christian B. é considerado o principal suspeito no caso Maddie, tendo a polícia alemã considerado, em 2020, que este a matou. O indivíduo negou sempre qualquer envolvimento no desaparecimento da criança.

O caso Maddie gerou a uma campanha mediática internacional inédita para a encontrar, com a ser partilhada em todo o mundo. Tudo isso acabou por também originar uma série de pistas erradas e falsos testemunhos e até mesmo histórias de pessoas a afirmarem ser Madeleine McCann, que teria atualmente 20 anos de idade.

(Com AFP)

