Treze soldados franceses morrem em acidente com dois helicópteros no Mali

Treze soldados franceses morreram no Mali num acidente com dois helicópteros durante uma operação de combate contra ‘jihadistas’, anunciou hoje a Presidência francesa.

O Palácio do Eliseu divulgou, num comunicado, que o acidente com os soldados do exército ocorreu na segunda-feira. Entre os mortos estão seis oficiais, seis suboficiais e um cabo.

O Presidente da França, Emmanuel Macron, apresentou as suas condolências às famílias e expressou o seu apoio aos companheiros de armas. Macron também elogiou a coragem dos militares franceses estacionados no Sahel e a sua determinação em cumprir a sua missão contra o ‘jihadismo’.

O grupo de militares, de acordo com o canal BFM TV, pertencia à operação de Barkhane (que mobiliza 4.500 soldados), criada em agosto de 2014 como sucessora da missão Serval, que Paris lançou em 2013 para combater grupos extremistas que dominavam o norte e o centro do Mali.

Este acidente eleva para 38 o número de soldados franceses mortos no Mali desde o início da intervenção francesa neste país do Sahel em 2013.

A última morte foi do militar Ronan Pointeau, de 24 anos, depois da ativação de um dispositivo explosivo no início de novembro.

Lusa

