As detenções, efetuadas durante 13 buscas na zona norte de Antuérpia, têm por objetivo "identificar melhor as atividades" deste grupo potencialmente perigoso.

Antuérpia

Bélgica. Treze homens detidos por ligações a grupo terrorista

AFP Treze homens foram detidos na Bélgica durante uma operação antiterrorista, por suspeitas de "desenvolvimento" de um grupo próximo do "movimento jihadista salafista" em Antuérpia.

As detenções, efetuadas durante 13 buscas na zona norte de Antuérpia, têm por objetivo "identificar melhor as atividades" deste grupo potencialmente perigoso, afirmou a Procuradoria Federal.



Não foram dados pormenores sobre as atividades suspeitas que conduziram à rusga. Os 13 homens detidos devem ser apresentados no prazo de 48 horas a um juiz que decidirá se devem ou não ser presos.

A operação, que teve lugar "sem incidentes", mobilizou cerca de uma centena de agentes da polícia judiciária federal. Fez parte de uma investigação aberta há vários meses por um juiz de investigação antiterrorista de Antuérpia, de acordo com a mesma fonte.

"Um grupo em Antuérpia parece estar a desenvolver-se no seio do movimento jihadista salafista", disse o Ministério Público federal numa declaração.

As cidades belgas de Bruxelas e Antuérpia já foram apontadas no passado como bases do jihadismo internacional.

Antuérpia era a base do grupo jihad Sharia4Bélgica quando foi fundado em 2010 e vários membros do grupo foram lutar na Síria. O seu antigo líder, Fouad Belkacem, residente em Antuérpia mas de origem marroquina, foi condenado em 2015 na Bélgica a 12 anos de prisão, sendo depois destituído da sua nacionalidade belga em 2018.

A Sharia4Bélgica está agora dissolvida, mas o sistema judicial belga ainda receia que possa ser uma fonte de inspiração para alguns islamistas.

