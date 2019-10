Um homem foi encontrado enforcado na própria cela. É o terceiro suicído em menos de um mês na cadeia francesa.

Três suicídios num mês na prisão de Metz

Teresa CAMARAO

Menos de duas semanas depois dos guardas prisionais do estabelecimento prisional de Metz terem encontrado dois detidos enforcados, outro homem foi retirado da cela já cadáver.

O jovem, cuja idade não foi especificada pelos serviços prisionais, também se enforcou. O Le Républicain Lorrain avança que terá sido colocado em isolamento depois de ter atacado outro detido com um garfo. Condenado em primeira instância a dois anos de reclusão viu a pena reduzida a menos de um ano. Detido desde março, já tinha data de soltura marcada para 14 de dezembro.

O corpo vai ser autopsiado nos próximos dias. O Ministério Público francês já fez saber que as autoridades vão abrir um inquérito para apurar as cirscuntâncias do suicídio que entra para as estatísticas como o terceiro deste mês de terceiro, na cadeia Metz-Queuleu.

"Foi um suicídio por enforcamento. Ele estava sozinho na cela", adiantou o procurador Christian Mercuri que, confrontado com os suicídios do início do mês, disse não haver base comum. "Não fizemos nenhuma conexão entre estes casos".

Os guardas prisionais que falaram ao jornal francês não escondem a indignação e mostram-se desmoralizados. Falam no suicídio como um "fracasso" do sistema porque, dizem, "a missão do estado é lutar contra ele, é manter as pessoas e promover a sua reintegração".

Com 96 horas de diferença, outros dois homens, com 37 e 60 anos, foram encontrados mortos na mesma cadeia logo no início de setembro. Um terceiro tentou o suicídio mas foi resgatado a tempo pelos guardas.

Ao todo, 131 pessoas morreram nas prisões francesas só no ano passado, mais 14 do que em 2017. O Observatório Internacional das cadeias diz que os presos se suicidam seis vezes mais que a população em geral.