Crime

Três pessoas feridas em ataque com faca numa estação de metro de Bruxelas

Redação Um dos feridos está em "estado crítico". Agressor foi detido pela polícia.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um ataque com faca numa estação de metro de Bruxelas, esta segunda-feira ao final da tarde.

O ataque ocorreu por volta das 18 horas na estação de metro Schuman, localizada a apenas algumas dezenas de metros da sede da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.



De acordo com um jornalista da AFP presente no local, vários agentes da polícia à paisana acorreram à estação, enquanto uma funcionária do metro pedia aos utentes que entravam na estação para voltarem para trás, devido à presença no interior da estação de uma pessoa armada com uma faca.

"A colaboração entre os diferentes serviços policiais (...) permitiu a rápida detenção do agressor", escreveu o presidente da câmara de Bruxelas, Philippe Close, na sua página de Twitter, num post sobre o ataque.

Agressor tem historial de doença psiquiátrica

O agressor foi detido pela polícia e encontra-se preso, de acordo com um relatório das autoridades.

Inicialmente, apenas foi avançada a informação de que uma pessoa tinha ficado ferida, mas a polícia federal confirmou à AFP que três pessoas ficaram feridas no ataque, uma das quais está em "estado crítico".

As autoridades policiais não comentaram o que terá motivado o agressor, mas segundo fonte próxima do caso, citada pela AFP, o suspeito "já era conhecido [da polícia] por ter um historial de doença psiquiátrica".

A circulação do metro permanecia interrompida ao início da noite, na parte das duas linhas que cruzam a estação Schuman, para permitir os trabalhos de investigação da polícia no local.



(Com AFP)

