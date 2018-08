As autoridades da Florida confirmam três mortos, incluindo o autor do tiroteio num centro comercial.

Três mortos em tiroteio na Florida

Três mortos, incluindo o autor dos disparos que se suicidou, e nove feridos é o balanço final da polícia de Jacksonville, na Florida, onde se registou o tiroteio.

O departamento do xerife de Jacksonville utilizou a rede social Twitter para dar as primeiras informações e medidas preventivas, aconselhando a população a “manter-se afastada da zona” por estar em curso um “tiroteio em massa”. Mais tarde, o próprio xerife, Mike Williams, informou que o autor do tiroteio fora David Katz, de 24 anos, natural de Baltimore, no estado de Maryland.



O caso registou-se às 20 horas do Luxemburgo, durante uma prova de qualificação para um torneio de Madden NFL 19, num salão de jogos de vídeo dentro de um centro comercial a céu aberto, o Jacksonville Landing, perto do rio Saint John, no centro da cidade de Jacksonville. Uma testemunha que estava no local e conseguiu escapar depois de se esconder durante algum tempo revelou, mais tarde, que vivera "o momento mais assustador" da sua vida e que ouvira, pelo menos, "20 disparos".



