Três irmãs morreram após um ataque violento num subúrbio da capital irlandesa, Dublin.

Três irmãs morrem após incidente violento em Dublin

As raparigas - duas gémeas de 8 anos e uma de 18 anos - foram levadas para o hospital por socorristas ontem à noite, mas não sobreviveram, revelou a polícia irlandesa no domingo. Outro adolescente sofreu lesões, mas estas não são fatais. Um homem na casa dos 20 e poucos anos foi preso no local.

Polícia a investigar

Exactamente o que aconteceu na casa no subúrbio de Tallaght, em Dublin, durante a noite,não ficou claro. De acordo com a agência noticiosa PA, os agentes policiais em serviço no local descreveram um incidente violento e traumatizante. A mãe das três irmãs recebeu tratamento médico no domingo.

A polícia iniciou a sua investigação.

Diz-se que todos os envolvidos na violência se conhecem uns aos outros, e nenhum outro suspeito está a ser procurado até agora. Charlie O'Connor do um partido local, que foi ver a situação no domingo de manhã, disse de acordo com a agência noticiosa PA que o bairro e os serviços de emergência estavam em estado de choque. Em particular, disse ele, o facto de as crianças terem sido as vítimas. "É terrível", disse O'Connor.

